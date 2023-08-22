Про це повідомляють російські ЗМІ. Крім того, внаслідок атаки на російську столицю є також пошкодження в одному з багатоповерхових будинків, передає 24 Канал.
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На підступах до Москви знову щось відбувалося
Російські пропагандисти розповідали, що з Москви та Підмосков'я надходили повідомлення про нову атаку безпілотників і звуки вибухів. Так, їх чули жителі підмосковного Красногорська та московського району Строгіно.
Околиці Москви знову атакували невідомі БпЛА: дивіться відео
Згодом у мережі з'явилися кадри стовпа диму, що утворився на місці подій у Строгіно. Крім того, три головні московські аеропорти, зокрема "Внуково" і "Домодєдово" знову зачинили через загрозу "невідомих літальних апаратів".
У Строгіно бачили чорний стовп диму: дивіться відео
Окупанти також повідомляли й про роботу ППО у Москві. Так, мер міста Сєргєй Собянін оголосив, що на захід від Москви буцімто збили два безпілотники.
У Москві буцімто працювала російська ППО: дивіться відео
Також, за повідомленнями росЗМІ, внаслідок атаки постраждав багатоповерховий будинок у на Красногірському бульварі у Москві. Там також доповнили, що один з БпЛА нібито впав біля будівлі уряду Московської області, а інший – біля шосе.
У Москві внаслідок атаки постраждала багатоповерхівка / Фото з російських телеграм-каналів
На знімках можна побачити, що з вікон повибивало москітні сітки. Також очевидці зафільмували невідомий шматок металу, схожий на частину безпілотника.
У Москві біля багатоповерхівки помітили шматок металу: дивіться відео
Зрештою прокоментували атаку в російському міноборони. Там заявили, що цієї ночі над територією Росії збили аж чотири запущені ударні безпілотники: два в прикордонній Брянській області, ще два – під Москвою.
Що кажуть очевидці про вибухи
Російські пропагандисти також спитали місцевих жителів, що саме відбувалося біля місця подій. Так, росіянка бідкалася, що вона спочатку чула "гучний бабах, дуже сильний", а потім "завили сігналізації у машинах" і вона "вибєжала з будинку".
Росіянка жалілася про атаку "безпілотника": дивіться відео
Крім того, у мережі з'явилися кадри моменту вибуху на околицях Москви. Так, небо стало червоного кольору, а після цього утворився звук вибуху.
Момент вибуху на околицях Москви: дивіться відео
У російських аеропортах обмежували прибуття рейсів
Згодом у росавіації розповіли, що рейси у московські аеропорти "Внуково" та "Домодєдово" обмежувалися для безпеки під час атаки "невідомих безпілотників". Зокрема, в організації наголосили, що 9 рейсів перенаправили в запасні аеропорти.
Наразі ж представники росавіації сказали, що зараз "усі повітряні гавані столиці" та аеропорт "Жуковський" нібито працюють у штатному режимі.
Нещодавно у Москві також зачиняли аеропорти через "атаку"
- У Москві 21 серпня вчергове ввели план "Килим" та зачиняли головні аеропорти російської столиці. Загарбники бідкалися про "невідомий безпілотний літальний апарат", що виявили біля одного з летовищ.
- Згодом російське міністерство оборони повідомило про те, що цей дрон нібито "вдалося ліквідувати". Водночас пропагандисти наголошували, що "дрон" нібито розбився в районі населеного пункту Покровське Одинцівського району, що приблизно за 65 кілометрів від Москви.
- Внаслідок цього постраждалих і пошкоджень нібито немає. Через кілька годин аеропорти знову відновили свою роботу.