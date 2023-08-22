Про це повідомляють російські ЗМІ. Крім того, внаслідок атаки на російську столицю є також пошкодження в одному з багатоповерхових будинків, передає 24 Канал.

Цікаво "Путін кинув країну" і "росіяни – ґвалтівники": в OpenStreetMap з'явилися нові топоніми Москви

На підступах до Москви знову щось відбувалося

Російські пропагандисти розповідали, що з Москви та Підмосков'я надходили повідомлення про нову атаку безпілотників і звуки вибухів. Так, їх чули жителі підмосковного Красногорська та московського району Строгіно.

Околиці Москви знову атакували невідомі БпЛА: дивіться відео

Згодом у мережі з'явилися кадри стовпа диму, що утворився на місці подій у Строгіно. Крім того, три головні московські аеропорти, зокрема "Внуково" і "Домодєдово" знову зачинили через загрозу "невідомих літальних апаратів".

У Строгіно бачили чорний стовп диму: дивіться відео

Окупанти також повідомляли й про роботу ППО у Москві. Так, мер міста Сєргєй Собянін оголосив, що на захід від Москви буцімто збили два безпілотники.

У Москві буцімто працювала російська ППО: дивіться відео

Також, за повідомленнями росЗМІ, внаслідок атаки постраждав багатоповерховий будинок у на Красногірському бульварі у Москві. Там також доповнили, що один з БпЛА нібито впав біля будівлі уряду Московської області, а інший – біля шосе.

У Москві внаслідок атаки постраждала багатоповерхівка / Фото з російських телеграм-каналів

На знімках можна побачити, що з вікон повибивало москітні сітки. Також очевидці зафільмували невідомий шматок металу, схожий на частину безпілотника.

У Москві біля багатоповерхівки помітили шматок металу: дивіться відео

Зрештою прокоментували атаку в російському міноборони. Там заявили, що цієї ночі над територією Росії збили аж чотири запущені ударні безпілотники: два в прикордонній Брянській області, ще два – під Москвою.

Що кажуть очевидці про вибухи

Російські пропагандисти також спитали місцевих жителів, що саме відбувалося біля місця подій. Так, росіянка бідкалася, що вона спочатку чула "гучний бабах, дуже сильний", а потім "завили сігналізації у машинах" і вона "вибєжала з будинку".

Росіянка жалілася про атаку "безпілотника": дивіться відео

Крім того, у мережі з'явилися кадри моменту вибуху на околицях Москви. Так, небо стало червоного кольору, а після цього утворився звук вибуху.

Момент вибуху на околицях Москви: дивіться відео

У російських аеропортах обмежували прибуття рейсів

Згодом у росавіації розповіли, що рейси у московські аеропорти "Внуково" та "Домодєдово" обмежувалися для безпеки під час атаки "невідомих безпілотників". Зокрема, в організації наголосили, що 9 рейсів перенаправили в запасні аеропорти.

Наразі ж представники росавіації сказали, що зараз "усі повітряні гавані столиці" та аеропорт "Жуковський" нібито працюють у штатному режимі.

Нещодавно у Москві також зачиняли аеропорти через "атаку"