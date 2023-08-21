Невідомі користувачі інтернету вирішили розповісти правду про російську столицю – центр прийняття злочинних рішень. На картах веб-картографічного проєкту OpenStreetMap змінили географічні назви об'єктів Москви.

Дивіться також Робот Альоша, світ мангалів і бойові маги: як Росія зганьбилася на форумі "Армія-2023"

Показали справжнє обличчя столиці агресії

Самовпевнена Москва в одну мить перетворилася на голого короля. "Прославлена" як "потужний культурний та історичний центр Росії та Європи", названа "білокам'яною", "златоглавою", "третім Римом", вона раптово постала у всій своїй вбогості.

Так, анонімні користувачі OpenStreetMap вирішили нагадати, які асоціації Москва викликає у пересічної людини сьогодні.

Довідка: OpenStreetMap – безкоштовна географічна база даних. Кожен зареєстрований користувач може вносити зміни в карту.

Вони змінили географічні назви окремих об'єктів, вулиць, скверів на більш сучасні та правдиві. Так, тепер у російській столиці з'явилися такі топоніми, як "Рубль зд*х", "Рашка зд*хає", "Д*хлих росіян понад 250 тисяч на СВО", "Путін кинув країну", "Росіяни гвалтують жінок". Особливо від нових написів рясніє центр міста.

Станом на 18:00 21 серпня написи на карті залишаються актуальними.

Москву розписали правдою про війну / Фото скриншоти OpenStreetMap

Скандал з картою

Нещодавно трапився черговий скандал, пов'язаний з картою. У нього потрапив найпопулярніший ютубер світу MrBeast. 19 серпня він опублікував ролик "Кожна країна на землі змагається за 250 000 доларів". У ньому була показана карта, на якій Крим зображений, як частина Росії.

Наразі блогер жодним чином не відреагував на ситуацію, а у відео Крим – досі російський.

Раніше MrBeast пожертвував біженцям з України гуманітарної допомоги на суму 3 мільйони доларів. Ймовірно, карта у ролику стала помилкою продакшена.