Про те, що окупанти атакують дронами, стало відомо завдяки моніторинговим каналам. Вони зазначили, що зафіксовані пуски "Шахедів". Невдовзі вже повідомляли про те, що іранські "мопеди" рухаються у напрямку Одещини.

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Окупанти атакують Одещину

02:54 Моніторингові канали та місцеві ЗМІ пишуть, що в Ізмаїлі пролунали вибухи. Не покидайте, будь ласка, укриттів. "Шахеди" летять у напрямку цього міста.

02:01 Моніторингові канали пишуть, що над Одесою літають наші військові. Вони будуть відпрацьовувати по "Шахедах", які підлітають до Ізмаїльського району.

01:55 Також попереджають ЗМІ, що до берегової лінії підлітає друга група іранських "мопедів".

01:54 ЗМІ пишуть, що в Ізмаїльському районі працює ППО. Наші захисники займаються знищенням "Шахедів".

01:39 Моніторинговий канал Monitor пише, що дрони летять у бік гирла Дунаю. Припускають, що вони атакуватимуть дунайські порти. Тож закликали потурбуватися про безпеку тих, хто мешкає в Ізмаїльському районі.

01:34 Моніторингові канали пишуть, що ворожі дрони змінили курс у напрямку Ізмаїльського району. Наразі відомо, що "Шахедів" небагато, але все може змінитися упродовж ночі. Не ігноруйте!

01:32 В Одеській області оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попередили, що група "Шахедів" рухається у напрямку Одеси. Людей закликали не ігнорувати сирени.

01:28 Моніторинговий канал попереджає, що фіксуються "Шахеди" над акваторією Чорного моря. Повідомляли, що вони рухаються у напрямку Затоки, що на Одещині.

Атака порту Рені: що відомо

Зауважимо, що у ніч проти 16 серпня російські військові вкотре атакували Одеську область "Шахедами". Цього разу під їхнім прицілом була портова та зернова інфраструктура.

російські військові вкотре атакували Одеську область "Шахедами". Цього разу під їхнім прицілом була портова та зернова інфраструктура. Як зазначили у Повітряних силах ЗСУ, їм вдалося знищити 13 "Шахедів". Утім, на жаль, не минулося без прильотів. Окупанти влучили по території одного з портів.

Російські терористи двічі за цю ніч атакували Одещину ударними безпілотниками,

– заявив глава Одеської ОВА.