Про те, що окупанти атакують дронами, стало відомо завдяки моніторинговим каналам. Вони зазначили, що зафіксовані пуски "Шахедів". Невдовзі вже повідомляли про те, що іранські "мопеди" рухаються у напрямку Одещини.

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Окупанти атакують Одещину

Атака порту Рені: що відомо

  • Зауважимо, що у ніч проти 16 серпня російські військові вкотре атакували Одеську область "Шахедами". Цього разу під їхнім прицілом була портова та зернова інфраструктура.
  • Як зазначили у Повітряних силах ЗСУ, їм вдалося знищити 13 "Шахедів". Утім, на жаль, не минулося без прильотів. Окупанти влучили по території одного з портів.

Російські терористи двічі за цю ніч атакували Одещину ударними безпілотниками,
– заявив глава Одеської ОВА.

  • Глава ОВА Олег Кіпер зазначив, що внаслідок атаки по одному з портів Дунаю пошкоджені складські приміщення та зерносховища.
  • Також відомо, що спалахнули пожежі. На щастя, їх оперативно ліквідували рятувальники.
  • За словами Олега Кіпера, минулося без жертв. Він також подякував усім, хто не ігнорує повітряну тривогу та спускається до укриття.