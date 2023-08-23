О том, что оккупанты атакуют дронами, стало известно благодаря мониторинговым каналам. Они отметили, что зафиксированы пуски "Шахедов". Вскоре уже сообщали о том, что иранские "мопеды" двигаются по направлению к Одесщине.
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02:54 Мониторинговые каналы и местные СМИ пишут, что в Измаиле раздались взрывы. Не покидайте, пожалуйста, укрытий. "Шахеды" летят в направлении этого города. 02:01 Мониторинговые каналы пишут, что над Одессой летают наши военные. Они будут отрабатывать по "Шахедам", подлетающим в Измаильский район. 01:55 Также предупреждают СМИ, что к береговой линии подлетает вторая группа иранских "мопедов". 01:54 СМИ пишут, что в Измаильском районе работает ПВО. Наши защитники занимаются уничтожением "Шахедов". 01:39 Мониторинговый канал Monitor пишет, что дроны летят в сторону устья Дуная. Предполагается, что они будут атаковать дунайские порты. Поэтому призывали позаботиться о безопасности проживающих в Измаильском районе. 01:34 Мониторинговые каналы пишут, что вражеские дроны сменили курс в направлении Измаильского района. Пока известно, что "Шахедов" немного, но все может измениться в течение ночи. Не игнорируйте! 01:32 В Одесской области объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах ВСУ предупредили, что группа "Шахедов" двигается в направлении Одессы. Людей призывали не игнорировать сирены. 01:28 Мониторинговый канал предупреждает, что фиксируются "Шахеды" над акваторией Черного моря. Сообщалось, что они двигаются в направлении Затоки на Одесщине. Атака порта Рени: что известно Заметим, что в ночь на 16 августа российские военные в очередной раз атаковали Одесскую область "Шахедами". В этот раз под их прицелом была портовая и зерновая инфраструктура. Как отметили в воздушных силах ВСУ, им удалось уничтожить 13 "Шахедов". Впрочем, к сожалению, не обошлось без прилетов. Оккупанты попали по территории одного из портов.
Российские террористы дважды за эту ночь атаковали Одесщину ударными беспилотниками,
– заявил глава Одесской ОВА. Глава ОВА Олег Кипер отметил, что в результате атаки по одному из портов Дуная повреждены складские помещения и зернохранилища. Также известно, что вспыхнули пожары. К счастью, их оперативно ликвидировали спасатели. По словам Олега Кипера, обошлось без жертв. Он также поблагодарил всех, кто не игнорирует воздушную тревогу и спускается к укрытию.