О том, что оккупанты атакуют дронами, стало известно благодаря мониторинговым каналам. Они отметили, что зафиксированы пуски "Шахедов". Вскоре уже сообщали о том, что иранские "мопеды" двигаются по направлению к Одесщине.

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Оккупанты атакуют Одесщину

02:54 Мониторинговые каналы и местные СМИ пишут, что в Измаиле раздались взрывы. Не покидайте, пожалуйста, укрытий. "Шахеды" летят в направлении этого города.

02:01 Мониторинговые каналы пишут, что над Одессой летают наши военные. Они будут отрабатывать по "Шахедам", подлетающим в Измаильский район.

01:55 Также предупреждают СМИ, что к береговой линии подлетает вторая группа иранских "мопедов".

01:54 СМИ пишут, что в Измаильском районе работает ПВО. Наши защитники занимаются уничтожением "Шахедов".

01:39 Мониторинговый канал Monitor пишет, что дроны летят в сторону устья Дуная. Предполагается, что они будут атаковать дунайские порты. Поэтому призывали позаботиться о безопасности проживающих в Измаильском районе.

01:34 Мониторинговые каналы пишут, что вражеские дроны сменили курс в направлении Измаильского района. Пока известно, что "Шахедов" немного, но все может измениться в течение ночи. Не игнорируйте!

01:32 В Одесской области объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах ВСУ предупредили, что группа "Шахедов" двигается в направлении Одессы. Людей призывали не игнорировать сирены.

01:28 Мониторинговый канал предупреждает, что фиксируются "Шахеды" над акваторией Черного моря. Сообщалось, что они двигаются в направлении Затоки на Одесщине.

Атака порта Рени: что известно

Заметим, что в ночь на 16 августа российские военные в очередной раз атаковали Одесскую область "Шахедами". В этот раз под их прицелом была портовая и зерновая инфраструктура.

российские военные в очередной раз атаковали Одесскую область "Шахедами". В этот раз под их прицелом была портовая и зерновая инфраструктура. Как отметили в воздушных силах ВСУ, им удалось уничтожить 13 "Шахедов". Впрочем, к сожалению, не обошлось без прилетов. Оккупанты попали по территории одного из портов.

Российские террористы дважды за эту ночь атаковали Одесщину ударными беспилотниками,

– заявил глава Одесской ОВА.