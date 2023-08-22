Общаясь с журналистами, об этом рассказал директор Государственного историко-культурного заповедника "Меджибож" Олег Погорелец. Он также показал последствия террористической атаки.

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Повреждена крыша Рыцарской башни

По словам Погорельца, около 03:20 19 августа взрывная волна повредила окна, выбила замки, а также открыла двери. Кроме того, повреждения получила крыша на Рыцарской – самой высокой – башне, которая достигает 37 метров в высоту.

Крышу на башне еще нужно обследовать, и это должны делать специалисты. Если будут ветры и ливни, то листы на крыше башни могут отрываться и создавать опасность для тех, кто рядом. Затекание воды в помещение тоже представляет опасность,

– подчеркнул Погорелец.

Директор отметил, что в результате российских обстрелов не пострадали экспонаты заповедника. Он также добавил, что на территории крепости действовала студенческая школа лидерства. В ней находились 300 студентов. После объявления воздушной тревоги все они отправились в укрытие.

Руководство заповедника уже известило ОВА и полицию о повреждениях. 21 августа правоохранители и специальная комиссия их фиксировали. Они оценили ущерб, нанесенный Россией.

Думаю, что, скорее всего, восстановление заповедника будет происходить в добрых традициях нашей работы с благотворительными фондами, которые быстро смогут нам помочь остеклить окна, отремонтировать двери и провести обследование кровли Рыцарской башни,

– добавил директор заповедника "Меджибож".

Разрушение на территории Меджибожской крепости / Фото Олега Погорельца

В музее Голодомора – большая трещина

Также о ситуации рассказал научный сотрудник заповедника "Меджибож" Евгений Нагурный. Он отметил, что в одном из зданий расположен музей Голодомора. Там в результате атаки образовалась большая трещина на стене.

Кроме того, в Свято-Михайловской церкви 1586 года, которая располагается на территории крепости, выбило окна, повредило витражи и вырвало дверь.

Обратим внимание на то, что Меджибожский замок с 2001 года имеет статус Государственного историко-культурного заповедника. А также он – вторая по популярности крепость на Хмельнитчине.