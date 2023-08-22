Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус вечером подтвердил, что вражеский БПЛА попал в гражданский объект. Взрыв раздался в населенном пункте пограничной общины.

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Разрушен горсовет в Семеновке

Глава общины Сергей Деденко сообщил, что "Шахед" частично разрушил административное здание городского совета в пограничной Семеновке. Рядом расположен также дом культуры – в нем вылетели окна.

Повреждения серьезные. Крыша, перекрытия, этажи, окна. Напротив – дом культуры, там вылетело несколько окон. Мы не считаем это глобальным повреждением. Вылетело – будем менять,

– заявил Деденко.

Он также сообщил, что в результате атаки повреждения получили и другие дома. По словам Деденко, разрушения незначительны – разбиты окна, поврежден шифер и хозяйственные постройки. Значительных разрушений удалось избежать, поскольку здание горсовета расположено на площади, возле которой рядом нет жилых домов.

В результате атаки дронами-камикадзе погибших нет, информация о пострадавших не поступала.

Россияне разрушили здание горсовета в Семеновке / Фото ОК "Север"

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