Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус вечером подтвердил, что вражеский БПЛА попал в гражданский объект. Взрыв раздался в населенном пункте пограничной общины.
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Разрушен горсовет в Семеновке
Глава общины Сергей Деденко сообщил, что "Шахед" частично разрушил административное здание городского совета в пограничной Семеновке. Рядом расположен также дом культуры – в нем вылетели окна.
Повреждения серьезные. Крыша, перекрытия, этажи, окна. Напротив – дом культуры, там вылетело несколько окон. Мы не считаем это глобальным повреждением. Вылетело – будем менять,
– заявил Деденко.
Он также сообщил, что в результате атаки повреждения получили и другие дома. По словам Деденко, разрушения незначительны – разбиты окна, поврежден шифер и хозяйственные постройки. Значительных разрушений удалось избежать, поскольку здание горсовета расположено на площади, возле которой рядом нет жилых домов.
В результате атаки дронами-камикадзе погибших нет, информация о пострадавших не поступала.
Россияне разрушили здание горсовета в Семеновке / Фото ОК "Север"
Ракетный удар по драмтеатру в Чернигове: коротко
- В Чернигове 19 августа раздался мощный взрыв. Впоследствии глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус подтвердил, что россияне нанесли циничный удар по центру города.
- Враг выпустил ракеты "Искандер" по драмтеатру, в котором проводили мероприятие для волонтеров и производителей дронов. Как заявили организаторы, выставку заранее согласовали с местными властями. Кроме того, о мероприятии знали только участники, а локацию проведения сообщили за несколько часов до начала.
- В результате удара погибли 7 человек, среди которых – 6-летняя София. Также от рук россиян погиб адвокат и отец 4 детей, двое преподавателей университета, студент и еще два человека.
- Сейчас известно о 181 пострадавшем человеке, из которых 41 – находится в больнице. Врачи оценивают состояние 4 раненых как тяжелое.