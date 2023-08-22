Очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус увечері підтвердив, що ворожий БпЛА влучив в цивільний об'єкт. Вибух пролунав у населеному пункті прикордонної громади.

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Зруйновано міськраду у Семенівці

Голова громади Сергій Деденко повідомив, що "Шахед" частково зруйнував адміністративну будівлю міської ради у прикордонній Семенівці. Поруч розташований також будинок культури – у ньому вилетіли вікна.

Пошкодження серйозні. Дах, перекриття, поверхи, вікна. Навпроти – будинок культури, там вилетіло пару вікон. Ми не вважаємо, що це глобальне пошкодження. Вилетіло – будемо міняти,

– заявив Деденко.

Він також повідомив, що унаслідок атаки пошкодження отримали й інші будинки. За словами Деденка, руйнування незначні – розбиті вікна, пошкоджений шифер та господарчі споруди. Значних руйнувань вдалося уникнути, оскільки будівля міськради розташована на площі, біля якої поруч немає житлових будинків.

Унаслідок атаки дронами-камікадзе загиблих немає, інформація щодо постраждалих не надходила.

Росіяни зруйнували будівлю міськради у Семенівці / Фото ОК "Північ"

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