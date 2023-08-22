Очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус увечері підтвердив, що ворожий БпЛА влучив в цивільний об'єкт. Вибух пролунав у населеному пункті прикордонної громади.
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Зруйновано міськраду у Семенівці
Голова громади Сергій Деденко повідомив, що "Шахед" частково зруйнував адміністративну будівлю міської ради у прикордонній Семенівці. Поруч розташований також будинок культури – у ньому вилетіли вікна.
Пошкодження серйозні. Дах, перекриття, поверхи, вікна. Навпроти – будинок культури, там вилетіло пару вікон. Ми не вважаємо, що це глобальне пошкодження. Вилетіло – будемо міняти,
– заявив Деденко.
Він також повідомив, що унаслідок атаки пошкодження отримали й інші будинки. За словами Деденка, руйнування незначні – розбиті вікна, пошкоджений шифер та господарчі споруди. Значних руйнувань вдалося уникнути, оскільки будівля міськради розташована на площі, біля якої поруч немає житлових будинків.
Унаслідок атаки дронами-камікадзе загиблих немає, інформація щодо постраждалих не надходила.
Росіяни зруйнували будівлю міськради у Семенівці / Фото ОК "Північ"
Ракетний удар по драмтеатру в Чернігові: коротко
- У Чернігові 19 серпня пролунав потужний вибух. Згодом голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус підтвердив, що росіяни завдали цинічного удару по центру міста.
- Ворог випустив ракети "Іскандер" по драмтеатру, в якому проводили захід для волонтерів та виробників дронів. Як заявили організатори, виставку заздалегідь погодили з місцевою владою. Крім того, про захід знали лише учасники, а локацію проведення повідомили за кілька годин до початку.
- Унаслідок удару загинуло 7 осіб, серед яких – 6-річна Софійка. Також від рук росіян загинув адвокат та батько 4 дітей, двоє викладачів університету, студент та ще двоє осіб.
- Наразі відомо про 181 постраждалу людину, з яких 41 – перебуває у лікарні. Лікарі оцінюють стан 4 поранених як важкий.