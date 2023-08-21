Станом на 23:00 повітряна тривога в області досі триває. Лише 2 дні тому ворог завдав терористичного удару по Чернігову.

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Росіяни вдарили по Чернігівщині

О 22:53 очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив про влучання ворожого дрона.

Тривога триває. На жаль, є влучання "Шахеда" в цивільний об'єкт у населеному пункті прикордонної громади. Залишайтесь в укриттях до закінчення повітряної тривоги,

– написав посадовець.

Приблизно в той самий час у моніторингових пабліках повідомили про звуки вибухів у:

Київській області;

Чернігівській області.

Столичні телеграм-канали також повідомили про те, що українська ППО збила один ворожий дрон. Проте варто зауважити, що офіційної інформації щодо цього немає.

Станом на 23:05 повітряна тривога триває у:

Сумській області;

Чернігівській області;

Київській області.

Також повітряна тривога триває у:

тимчасово окупованому Росією Криму – з 11 грудня 2022 року, тобто вже 253 дні;

Луганській області – з 4 квітня 2022 року, тобто вже 504 дні.

Зверніть увагу! О 23:06 повітряну тривогу в Київській області скасували – загроза ворожого обстрілу зникла.

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Ракетна атака по Чернігову: коротко