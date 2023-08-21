Станом на 23:00 повітряна тривога в області досі триває. Лише 2 дні тому ворог завдав терористичного удару по Чернігову.
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Росіяни вдарили по Чернігівщині
О 22:53 очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив про влучання ворожого дрона.
Тривога триває. На жаль, є влучання "Шахеда" в цивільний об'єкт у населеному пункті прикордонної громади. Залишайтесь в укриттях до закінчення повітряної тривоги,
– написав посадовець.
Приблизно в той самий час у моніторингових пабліках повідомили про звуки вибухів у:
- Київській області;
- Чернігівській області.
Столичні телеграм-канали також повідомили про те, що українська ППО збила один ворожий дрон. Проте варто зауважити, що офіційної інформації щодо цього немає.
Станом на 23:05 повітряна тривога триває у:
- Сумській області;
- Чернігівській області;
- Київській області.
Також повітряна тривога триває у:
- тимчасово окупованому Росією Криму – з 11 грудня 2022 року, тобто вже 253 дні;
- Луганській області – з 4 квітня 2022 року, тобто вже 504 дні.
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Ракетна атака по Чернігову: коротко
- Зранку 19 серпня у частині областей України оголосили повітряну тривогу. Об 11:30 у соцмережах почали повідомляти про гучний вибух у Чернігові.
- Згодом цю інформацію підтвердив глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами, російські військові вдарили по центру міста.
- Ворог випустив ракети "Іскандер" по драмтеатру, в якому проводили захід для волонтерів та виробників дронів. За словами керівниці Victory Drones Марії Берлінської, виставку заздалегідь узгодили з місцевою владою.
- Про місце проведення заходу знали лише учасники. Їм повідомили про локацію за лічені години до початку.