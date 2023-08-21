По состоянию на 23:00 воздушная тревога в области продолжается. Только 2 дня назад враг нанес террористический удар по Чернигову.

Заметьте В Чернигове было закрытое мероприятие, а не выставка: новые детали террористического обстрела

Россияне ударили по Черниговщине

В 22:53 глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил о попадании вражеского дрона.

Тревога продолжается. К сожалению, есть попадание "Шахеда" в гражданский объект в населенном пункте пограничной общины. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги,
– написал чиновник.

Приблизительно в то же время в мониторинговых пабликах сообщили о звуках взрывов в:

  • Киевской области;
  • Черниговская область.

Столичные телеграм-каналы также сообщили о том, что украинская ПВО сбила один вражеский дрон. Однако следует отметить, что официальной информации по этому поводу нет.

По состоянию на 23:05 воздушная тревога продолжается в:

  • Сумской области;
  • Черниговской области;
  • Киевская область.

Также воздушная тревога продолжается в:

  • временно оккупированном Россией Крыму – с 11 декабря 2022 года, то есть уже 253 дня;
  • Луганской области – с 4 апреля 2022 года, то есть уже 504 дня.

Стоит прочесть Удар по драмтеатру в Чернигове: россияне настроили ракету на максимальное поражение

Ракетная атака по Чернигову: коротко

  • Утром 19 августа в части областей Украины была объявлена воздушная тревога. В 11.30 в соцсетях начали сообщать о громком взрыве в Чернигове.
  • Впоследствии эту информацию подтвердил глава Черниговской ОВД Вячеслав Чаус. По его словам, российские военные ударили по центру города.
  • Враг выпустил ракеты "Искандер" по драмтеатру, в котором проводили мероприятие для волонтеров и производителей дронов. По словам руководителя Victory Drones Марии Берлинской, выставку заранее согласовали с местными властями.
  • О месте проведения мероприятия знали только участники. Им сообщили о локации за считанные часы до начала.