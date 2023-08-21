По состоянию на 23:00 воздушная тревога в области продолжается. Только 2 дня назад враг нанес террористический удар по Чернигову.
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Россияне ударили по Черниговщине
В 22:53 глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил о попадании вражеского дрона.
Тревога продолжается. К сожалению, есть попадание "Шахеда" в гражданский объект в населенном пункте пограничной общины. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги,
– написал чиновник.
Приблизительно в то же время в мониторинговых пабликах сообщили о звуках взрывов в:
- Киевской области;
- Черниговская область.
Столичные телеграм-каналы также сообщили о том, что украинская ПВО сбила один вражеский дрон. Однако следует отметить, что официальной информации по этому поводу нет.
По состоянию на 23:05 воздушная тревога продолжается в:
- Сумской области;
- Черниговской области;
- Киевская область.
Также воздушная тревога продолжается в:
- временно оккупированном Россией Крыму – с 11 декабря 2022 года, то есть уже 253 дня;
- Луганской области – с 4 апреля 2022 года, то есть уже 504 дня.
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Ракетная атака по Чернигову: коротко
- Утром 19 августа в части областей Украины была объявлена воздушная тревога. В 11.30 в соцсетях начали сообщать о громком взрыве в Чернигове.
- Впоследствии эту информацию подтвердил глава Черниговской ОВД Вячеслав Чаус. По его словам, российские военные ударили по центру города.
- Враг выпустил ракеты "Искандер" по драмтеатру, в котором проводили мероприятие для волонтеров и производителей дронов. По словам руководителя Victory Drones Марии Берлинской, выставку заранее согласовали с местными властями.
- О месте проведения мероприятия знали только участники. Им сообщили о локации за считанные часы до начала.