По состоянию на 23:00 воздушная тревога в области продолжается. Только 2 дня назад враг нанес террористический удар по Чернигову.

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В 22:53 глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил о попадании вражеского дрона.

Тревога продолжается. К сожалению, есть попадание "Шахеда" в гражданский объект в населенном пункте пограничной общины. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги,

– написал чиновник.

Приблизительно в то же время в мониторинговых пабликах сообщили о звуках взрывов в:

Киевской области;

Черниговская область.

Столичные телеграм-каналы также сообщили о том, что украинская ПВО сбила один вражеский дрон. Однако следует отметить, что официальной информации по этому поводу нет.

По состоянию на 23:05 воздушная тревога продолжается в:

Сумской области;

Черниговской области;

Киевская область.

Также воздушная тревога продолжается в:

временно оккупированном Россией Крыму – с 11 декабря 2022 года, то есть уже 253 дня;

Луганской области – с 4 апреля 2022 года, то есть уже 504 дня.

Обратите внимание! В 23:06 воздушная тревога в Киевской области была отменена – угроза вражеского обстрела исчезла.

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