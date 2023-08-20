Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, сообщает 24 Канал.

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В драмтеатре проходило закрытое мероприятие

Чаус рассказал, что организаторы обратились в ОВА с письмом о том, что они будут проводить закрытую встречу представителей бизнеса и волонтеров.

Попросили нас обеспечить охрану общественного порядка и медицинское дежурство. Это мероприятие не предусматривало привлечения зрителей. Сейчас по этому вопросу продолжаются следственные действия, следователи установят все обстоятельства,

– объяснил глава ОВА.

Он добавил, что посторонних посетителей в драмтеатре в момент удара не было. Однако это еще предстоит установить следствию.

"Сработал сигнал воздушной тревоги, организаторы и участники спустились в укрытие, находились там до завершения воздушной тревоги. То есть они были в укрытии, когда в театр прилетела ракета. Среди участников очень мало пострадавших. Большинство пострадавших – это именно люди, которые находились и проходили рядом, проезжали на транспорте. Это черниговцы, мирные жители", – подытожил чиновник.

Обратите внимание! В результате атаки пострадали более 150 человек. В больницу Чернигова доставили более 40 потерпевших, 15 из них прооперировали.

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