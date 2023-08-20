О месте проведения участникам сообщили за считанные часы до начала мероприятия. Об этом рассказала один из организаторов – руководитель Victory Drones, известная ветеран и общественный деятель Мария Берлинская.

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Информация о месте выставки не была открыта

Берлинская отметила, что выставку остановили, как только объявили воздушную тревогу. Участников несколько раз призывали пойти в укрытие. Однако, к сожалению, часть людей все равно пошли на улицу. Люди, ушедшие в хранилище, не пострадали.

Мероприятие было заранее официально согласовано с местными властями (ВГА), место было предоставлено местными властями. Всех участников на входе проверяла полиция, дежурили медики. Анонс, что будет мероприятие, был в открытом доступе. Но конкретное место сообщили только зарегистрированным проверенным участникам за считанные часы до мероприятия,

– подчеркнула организатор.

Все данные участников уже предоставили соответствующим органам. Руководитель Victory Drones отметила, что до этого, по согласованию с местными властями, подобные мероприятия проводились в Киеве, Львове, Днепре, Харькове.

Она добавила, что это была не бизнес-выставка. В Чернигове проходила закрытая встреча инженеров, военных и волонтеров по теме военных технологий для фронта.

"Вижу, как присоединились травить анонимные пророссийские аккаунты, разгонять "зраду" и ненависть. Жаль, что среди них есть и некоторые украинские блоггеры, даже не пытающиеся разобраться в ситуации", – заявила организатор.

Она добавила, что, по словам офицеров и спасателей, запустили очень серьезное оружие и то, что прилетело, могло попасть и в другой город.

"Соболезнования погибшим и раненым. Поверьте, я бы хотела погибнуть вместо них", – подытожила Берлинская.

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В Украине нет полностью безопасных мест

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что россияне воюют очень эмоционально. Захватчики не просто целят в гражданские объекты, но и ищут наиболее символические или чувствительные для украинцев.

Россиян досаждает все успешное, что у нас есть. Уже не раз они запускали ракеты именно по тем объектам, о которых до этого была очень положительная публичная информация. Конечно, они и без публичности знают, где какой объект находится, но для них важна эмоциональная составляющая. Попасть как можно больнее,

– считает чиновник.

Она добавила, что бывало и такое, когда мероприятия проводились без публичного объявления и освещения. Однако туда тоже прилетало.

"Публичные мероприятия – это всегда риск и лотерея, независимо от того, обнародована ли о них информация или нет. Во время войны это риск обеих сторон – организаторов и посетителей или их законных представителей, если мы о детях говорим", – заявила Маляр.

По ее словам, в Украине сейчас нет безопасного места, и надежно – только в укрытии. Поэтому каждый украинец должен научиться учитывать это во всем, что делает и где бывает.

Обратите внимание! В результате ракетных обстрелов пострадали 140 человек, еще 7 – погибли.