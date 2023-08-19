Также захватчики убили сотрудницу директората. Об этом рассказали в университете.

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Россияне убили 2 работниц НУ ЧП

В результате ракетной атаки на город Чернигов 19 августа погибла старшая преподавательница кафедры иностранной филологии НУ "Черниговская политехника" Кормильцина Светлана Юрьевна.

В момент обстрела она гуляла в парке с дочерью. В каком состоянии находится девочка, пока неизвестно.

Приносим глубокие соболезнования всем родным и близким,

– говорится в сообщении университета.



Погибла преподавательница "Черниговской политехники" / Фото НУ ЧП

Также в результате ракетного удара погибла сотрудница директората Учебно-научного института архитектуры, дизайна и геодезии НУ "Черниговская политехника" Тория Наталья Владимировна. Она возвращалась из церкви.

Редакция 24 Канала выражает самые искренние соболезнования родным и близким погибших в результате террористической атаки по Чернигову.



Сотрудница директората тоже погибла / Фото НУ ЧП

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