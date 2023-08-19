Также захватчики убили сотрудницу директората. Об этом рассказали в университете.
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Россияне убили 2 работниц НУ ЧП
В результате ракетной атаки на город Чернигов 19 августа погибла старшая преподавательница кафедры иностранной филологии НУ "Черниговская политехника" Кормильцина Светлана Юрьевна.
В момент обстрела она гуляла в парке с дочерью. В каком состоянии находится девочка, пока неизвестно.
Приносим глубокие соболезнования всем родным и близким,
– говорится в сообщении университета.
Погибла преподавательница "Черниговской политехники" / Фото НУ ЧП
Также в результате ракетного удара погибла сотрудница директората Учебно-научного института архитектуры, дизайна и геодезии НУ "Черниговская политехника" Тория Наталья Владимировна. Она возвращалась из церкви.
Сотрудница директората тоже погибла / Фото НУ ЧП
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Ракетная атака по Чернигову: коротко
- Информация о звуках взрывов в Чернигове поступила в 11:30. Вскоре глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус рассказал, что оккупанты атаковали центр города.
- Враг ударил "Искандером" по Драмтеатру, где проводили выставку дронов.
- Руководитель Victory Drones, известная ветеран и общественный деятель Мария Берлинская отметила, что мероприятие было заранее согласовано с местными властями. О месте проведения было известно только участникам. Его объявили за считанные часы до начала.
- Президент Владимир Зеленский отметил, что под вражеский удар попали площадь, политехника и театр. В результате атаки пострадали дети, прогуливавшиеся по центру города.
- В частности, среди жертв террористического удара – 6-летняя девочка. Врачи боролись за ее жизнь, но из-за большой потери крови не смогли спасти. Ее мама находится в тяжелом состоянии.