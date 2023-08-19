По состоянию на 18:30 известно, что погибли еще 7 человек, в том числе 6-летняя девочка. Как город приходит в себя от террористического удара – смотрите в эксклюзивном репортаже 24 Канала.

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Россияне ударили по центру Чернигова

В 11:30 в Чернигове раздался мощный взрыв – россияне ударили, вероятнее всего, баллистической ракетой по Драмтеатру, расположенной в центре города.

В то время там было очень людно – кто-то возвращался со службы, ведь удар пришелся на Праздник Преображения, другие просто прогуливались в обычный субботний день.



Чернигов приходит в себя от российского удара / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

По состоянию на 18:30 известно, что вражеская ракета:

ранили 126 человек, среди которых 10 полицейских и 12 детей,

убила 7 гражданских, в том числе 6-летнюю девочку, мама которой находится в тяжелом состоянии.

Число пострадавших, к сожалению, еще может возрасти.



Россияне, скорее всего, ударили баллистической ракетой / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Журналисты 24 Канала посетили место ракетного удара. Сейчас там одолевают последствия ракетных обстрелов.

Спасатели разбирают завалы. Гражданские им помогают и убирают обломки разбитых взрывной волной окон.



Пострадал Драмтеатр / Фото Валентины Полищук, 24

Насколько я видела, ракета была одна. Она прилетела именно на Драмтеатр. По ту сторону магазин горел, а над ним расположен Хозяйственный суд. Наверное, там обломки попали,

– рассказала одна из местных жительниц.

Она добавила, что стала очевидцем вражеской атаки, когда поднималась на площадь – российская ракета попала прямо по театру, повредив гражданские здания вокруг.



Взрывная волна выбила окна / Фото Валентины Полищук, 24

"Я видела, как ракета эта летела. Как самолет, она так же гудит. Думала, что это самолеты начали летать", – вспоминает черниговчанка.

Женщина призналась, что многие жители города уже расслабились и начали пренебрегать воздушной тревогой, чего делать было нельзя. Вблизи места удара расположено большое и оборудованное хранилище, в которое пускают всех.



Гражданские и спасатели одолевают последствия обстрела / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

"Большое, глубокое, с туалетами, водой, вентиляция там хорошая очень. Если, не дай Бог, будет прилет, там можно жить еще (долго – 24 Канал), потому что бомбоубежище очень хорошее. Мы всегда запускали людей, люди к нам приходили", – отметила женщина.

Смотрите репортаж 24 Канала с места русского удара по Чернигову

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Прилететь может куда угодно

В Драмтеатре проходила выставка дронов. Одна из ее организаторов Мария Берлинская рассказала, что мероприятие остановили, когда объявили воздушную тревогу – участников несколько раз призывали пойти в укрытие. К сожалению, часть людей все равно вышла на улицу. Ушедшие в хранилище спаслись.



В Драмтеатре была выставка дронов / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Командир спецподразделения ударных дронов "Белый орел" Валерий Боровик отметил, что за проведение выставки, выбор места и безопасность, в принципе, отвечают организаторы.

"Но в основном это было, как я понимаю, (с участием – 24 Канал) ОВА. То есть это общее решение", – заметил Боровик.



Среди пострадавших полицейские / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Он добавил, что из этого нужно сделать выводы, но также следует понимать, что Украина находится в состоянии войны, поэтому прилететь может куда угодно, так же как и к россиянам может прилететь из HIMARS.



Участников мероприятия призвали пройти в укрытие / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Командир спецподразделения ударных дронов "Белый орел" рассказал, что находился в управлении СБУ, ведь начались следственные действия. Вражеская ракета шла по руслу Десны, раньше оккупанты часто запускали целые руслом Днепра.

По словам Боровика, россияне серьезно подготовились к этому удару. По его мнению, на просчет такой атаки уходит около недели.



Все ушедшие в хранилище не пострадали / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Боровик рассказал, что сам черниговец, поэтому на выставке увидел много знакомых. В целом атмосфера мероприятия была положительной.

Компания "Первый контакт", к созданию которой он причастен, с 2014 года активно работает над разработкой новейших систем БПЛА типа "баражирующий боеприпас" и других дронов-камикадзе.



Воздушная тревога была объявлена почти сразу / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Начало мероприятия – небольшое вступительное слово, минута молчания, гимн. И вот когда мы уже гимн пели, началась воздушная тревога, после которой организаторы сказали всем спуститься в бомбоубежище. Здесь хорошее бомбоубежище,

– вспоминает мужчина.

По его словам, большинство людей пошли туда, кто-то вышел из помещения и уехал, а кто-то пошел на улицу покурить.



Россияне ударили по Чернигову на Праздник Преображения / Фото Валентины Полищук, 24

Сам Боровик пошел на второй этаж, чтобы найти своего знакомого, который был одним из организаторов. Там он встретил мужчину, который сказал, что тот, вероятно, где-то внизу.

Когда командир спецподразделения ударных дронов "Белый орел" вернулся на первый этаж к стенду, произошел удар. Он получил легкие травмы.

"Раненым, у которых не были пробиты головы и которых задело по касательной, но много крови было, мы помогли спуститься вниз, обработать раны, остановить кровь. Мы все были внизу, а потом, когда закончилась тревога, мы все вышли на улицу", – добавил мужчина.



Среди погибших есть дети / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Участникам мероприятия сначала говорили не выходить на улицу, ведь мог случиться дополнительный прилет. Однако его, к счастью, не произошло.

Боровик рассказал, что среди погибших есть дети. Все они находились на улице.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибших в результате террористического обстрела Чернигова.



Работа на месте обстрела продолжается / Фото Валентины Полищук, 24 Канал