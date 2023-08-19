Станом на 18:30 відомо, що загинули ще 7 людей, зокрема 6-річна дівчинка. Як місто оговтується від терористичного удару – дивіться в ексклюзивному репортажі 24 Каналу.

До теми Багато жертв та зруйновані будівлі: що відомо про кривавий удар Росії по Чернігову 19 серпня

Росіяни вдарили по центру Чернігова

Об 11:30 в Чернігові пролунав потужний вибух – росіяни вдарили, найімовірніше, балістичною ракетою по Драмтеатру, що розміщений у центрі міста.

У той час там було дуже людно – хтось повертався зі служби, адже удар припав на Свято Преображення, інші ж просто прогулювалися у звичайний суботній день.



Чернігів оговтується від російського удару / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Станом на 18:30 відомо, що ворожа ракета:

поранила 126 людей, серед яких 10 поліцейських та 12 дітей,

вбила 7 цивільних, зокрема 6-річну дівчинку, мама якої наразі перебуває у важкому стані.

Кількість постраждалих, на жаль, ще може зрости.



Росіяни, найімовірніше, вдарили балістичною ракетою / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Журналісти 24 Каналу відвідали місце ракетного удару. Наразі там долають наслідки ракетного обстрілу.

Рятувальники розбирають завали. Цивільні їм допомагають та прибирають уламки розбитих вибуховою хвилею вікон.



Постраждав Драмтеатр / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Наскільки я бачила, ракета була одна. Вона прилетіла саме на Драмтеатр. У тому боці магазин горів, а над ним розміщений Господарський суд. Напевно, там уламки поцілили,

– розповіла одна з місцевих жительок.

Вона додала, що стала очевидицею ворожої атаки, колі підіймалася на площу – російська ракета поцілила просто по театру, пошкодивши цивільні будівлі навкруги.



Вибухова хвиля вибила вікна / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

"Я бачила, як ракета ця летіла. Як літак. вона ж так гуде. Думала, що це літаки почали літати", – згадує чернігівка.

Жінка зізналася, що багато мешканців міста вже розслабилися і почали нехтувати повітряною тривогою, чого робити було не слід. Поблизу з місцем удару розміщене велике та обладнане сховище, в яке пускають усіх.



Цивільні та рятувальники долають наслідки обстрілу / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

"Велике, глибоке, з туалетами, водою, вентиляція там хороша дуже. Якщо, не дай Боже, буде приліт, там можна жити ще (довго – 24 Канал), бо бомбосховище дуже хороше. Ми завжди запускали людей, люди до нас приходили", – зазначила жінка.

Дивіться репортаж 24 Каналу з місця російського удару по Чернігову

Варто прочитати Сьогодні нема безпечного місця в Україні, – Маляр про атаку та виставку дронів у Чернігові

Прилетіти може куди завгодно

У Драмтеатрі проходила виставка дронів. Одна з її організаторів Марія Берлінська розповіла, що захід зупинили, коли оголосили повітряну тривогу, – учасників кілька разів закликали піти в укриття. На жаль, частина людей все одно вийшла на вулицю. Ті, хто пішов у сховище, врятувалися.



У Драмтеатрі була виставка дронів / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Командир спецпідрозділу ударних дронів "Білий орел" Валерій Боровик зазначив, що за проведення виставки, вибір місця та безпеку, в принципі, відповідають організатори.

"Але в основному це було, як я розумію, (за участю – 24 Канал) ОВА. Тобто це спільне рішення", – зауважив Боровик.



Серед постраждалих є поліцейські / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Він додав, що з цього потрібно зробити висновки, але також варто розуміти, що Україна перебуває в стані війни, тому прилетіти може куди завгодно, так само як і до росіян може прилетіти з HIMARS.



Учасників заходу закликали пройти в укриття / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Командир спецпідрозділу ударних дронів "Білий орел" розповів, що був в управлінні СБУ, адже розпочалися слідчі дії. Ворожа ракета йшла річищем Десни, раніше окупанти часто запускали цілі річищем Дніпра.

За словами Боровика, росіяни серйозно підготувалися до цього удару. На його думку, на прорахунок такої атаки потрібно близько тижня.



Усі, хто пішов у сховище, не постраждали / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Боровик розповів, що сам є чернігівцем, тож на виставці побачив багато знайомих. Загалом атмосфера заходу була позитивною.

Компанія "Перший контакт", до створення якої він причетний, з 2014 року активно працює над розробкою новітніх систем БПЛА типу "баражуючий боєприпас" та інших дронів-камікадзе.



Повітряну тривогу оголосили майже одразу / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Початок заходу – невелике вступне слово, хвилина мовчання, гімн. І ось, коли ми вже гімн співали, почалася повітряна тривога, після якої організатори сказали всім спуститися в бомбосховищу. Тут хороше бомбосховище,

– згадує чоловік.

За його словами, більшість людей пішла туди, хтось вийшов з приміщення та поїхав, а хтось пішов на вулицю покурити.



Росіяни вдарили по Чернігову на Свято Преображення / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Сам Боровик пішов на другий поверх, аби знайти свого знайомого, який був одним з організаторів. Там він зустрів чоловіка, який сказав, що той, мабуть, десь внизу.

Коли командир спецпідрозділу ударних дронів "Білий орел" повернувся на перший поверх до стенда, відбувся удар. Він зазнав легких травм.

"Пораненим, в яких не були пробиті голови і яких зачепило по дотичній, але багато крові було, ми допомогли спуститися вниз, обробити рани, зупинити кров. Ми всі були внизу, а потім, коли закінчилася тривога, ми всі вийшли надвір", – додав чоловік.



Серед загиблих є діти / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Учасникам заходу спершу казали не виходити на вулицю, адже міг статися додатковий приліт. Проте його, на щастя, не відбулося.

Боровик розповів, що серед загиблих є діти. Всі вони перебували на вулиці.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок терористичного обстрілу Чернігова.



Робота на місці обстрілу триває / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал