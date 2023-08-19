Оккупантов донимает все успешное, что есть у украинцев. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.
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В Украине нет полностью безопасных мест
Маляр отметила, что россияне воюют очень эмоционально – они не просто целятся в гражданские объекты, но и ищут те, которые наиболее символичны или уязвимы для украинцев.
Россиян донимает все успешное, что у нас есть. Уже не раз они запускали ракеты именно по тем объектам, о которых до этого была очень положительная публичная информация. Конечно, они и без публичности знают, где какой объект находится, но для них важна эмоциональная составляющая. Попасть как можно больнее,
– заметила чиновница.
По ее словам, было и такое, когда мероприятия проводились без публичного оглашения и освещения, но туда все равно прилетало именно в момент проведения.
"Публичные мероприятия – это всегда риск и лотерея, независимо от того обнародована о них информация или нет. Во время войны это риск обеих сторон – организаторов и посетителей (или их законных представителей, если мы о детях говорим). Да, сегодня нет безопасного места в Украине", – заявила заместитель министра.
Она подытожила, что надежно только в укрытии, поэтому каждый должен научиться учитывать этот фактор во всем, что делает и где бывает.
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Что известно о ракетной атаке по Чернигову
- Взрыв раздался в 11:30. Россияне ударили по центру Чернигова, вероятнее всего, баллистикой.
- В Украине 19 августа отмечают Яблочный Спас. Так что в субботний день в центре было много людей. Также там происходила выставка дронов.
- Сразу после обстрела сообщалось о 6 погибших. В 14:17 обнаружили тело еще одной жертвы – пока неопознанной женщины.
- За медицинской помощью обратилось 117 раненых, из них 10 полицейских и 12 детей. Госпитализировали 25 человек.