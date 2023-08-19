За драмтеатром расположен большой парк, там с самого утра мамы гуляли со своими детьми. Центральная площадь полностью была уставлена автомобильным транспортом.
Смотрите также Момент удара по Чернигову попал на камеру: жуткие кадры
Детали от правоохранителей
Работники Национальной полиции после сигнала воздушной тревоги пытались завести всех в укрытие. Спасатели вовремя прибыли после прилета ракеты и затушили эпицентр взрыва. Впоследствии вместе с полицейскими начали оказывать первую помощь гражданам. К счастью, пожарная часть расположена неподалеку – в 300 метрах.
Правоохранители окружили двор в центре Чернигова и осуществляют поквартирный обход домов с первого по последний этаж – чтобы убедиться, что никто не получил мелких ранений. В городе работают дополнительные патрули во избежание возможных случаев мародерства.
Во всех домах слева и справа от эпицентра взрыва выбиты стекла, поэтому нужно внимательно изучить всю территорию. Военное преступление России документируют СБУ и Офис генпрокурора, Служба безопасности открывает уголовное производство.
Смотрите также В Чернигове ракета попала во дворец культуры на центральной площади, – МВД
Жертвы и разрушения в городе
Как сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, много жертв вблизи остановки общественного транспорта. Там остановился рейсовый автобус для высадки и посадки пассажиров. В выходной день в центральной части города всегда было много людей.
Был "прилет" в драматический театр, из-за взрывной волны вспыхнул пожар в помещении хозяйственного суда, повреждено здание Черниговской ОВА. Также в центре города и на близлежащих улицах повреждены другие здания, магазины, кафе.
В праздничный субботний день на Яблочный спас люди с корзинами возвращались из церквей, гуляли по городу… В это время страна-террорист обстреляла город и попала по гражданскому населению!
– пишет Лубинец.
Смотрите также Пострадало здание драмтеатра: жуткие кадры из Чернигова
Что известно о ракетном ударе по Чернигову 19 августа
- Взрыв раздался в 11:30. По центру города ударили, вероятно, баллистикой.
- 19 августа – это суббота, еще и Яблочный Спас. Кроме того, что в центре города было много людей, в этот день в Чернигове проходила выставка дронов.
- Пока известно о семи погибших. За медицинской помощью обратились 90 раненых, из них 10 полицейских и 12 детей. Госпитализированы 25 человек.
- Одной из погибших стала девочка – полицейские наложили ей турникет, но не смогли спасти из-за большой потери крови. Ее мама в тяжелом состоянии.
- По состоянию на 15:25 от атаки террористов на центр Чернигова пострадали 117 человек. Об этом сообщил и.о. городского головы Чернигова Александр Ломако.