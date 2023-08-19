Сигнал воздушной тревоги в Чернигове раздался за две минуты до прилета ракеты, несколько десятков смогли спуститься в укрытие. Это спасло жизнь многим нашим гражданам.

Сигнал воздушной тревоги в Чернигове раздался за две минуты до прилета ракеты, несколько десятков человек смогли спуститься в укрытие. Это спасло жизнь многим нашим гражданам. Об этом сообщил Игорь Клименко, министр МВД, во время телемарафона.

Смотрите также Пострадало здание драмтеатра: жуткие кадры из Чернигова

О чем рассказал министр

Ракета попала непосредственно во дворец культуры. В это время люди были на центральной площади города или шли после освящения фруктов из ближайшей церкви.

По словам министра, Россия всегда цинично говорит о "поражении военных объектов". Но слова захватчиков легко опровергнуть: на площади были гражданские черниговцы и люди, приехавшие праздновать Яблочный Спас в этом старинном городе. Также многие были в кафе и магазинах вблизи драмтеатра.

Крыши пятиэтажных домов старой части города уничтожены. Полиция выставила посты во избежание мародерства, правоохранители обходят квартиры, чтобы выявить масштаб повреждений и зафиксировать преступление России. Игорь Клименко пообещал приобщить эти материалы к документам, которые будут переданы в Международный уголовный суд.

Важно! Игорь Клименко призвал ограничить все публичные мероприятия, акции, ярмарки, выставки и т.д., чтобы минимизировать количество жертв от возможных обстрелов со стороны России.

Каково состояние пострадавших

Шестой жертвой обстрела Чернигова стала девочка – полицейские наложили ей турникет, но не смогли спасти из-за большой потери крови.

В больницах есть люди, нуждающиеся в срочном хирургическом вмешательстве. На 13:35 говорилось о 36 раненых в больницах.

Смотрите также Возможны повторные атаки, – в горсовете рассказали о последствиях террористического удара по Чернигову

Что известно о ракетной атаке по Чернигову