В субботу, 19 августа, россияне запустили ракету по Чернигову. Исполняющий обязанности мэра города Александр Ломако в эфире национального телемарафона поделился деталями этой атаки, – информирует 24 Канал.

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Почему это военное преступление

Как отметил чиновник, все службы работают на месте происшествия, продолжается расчистка территории, где произошел взрыв. Этот участок перекрыт для гражданских, чтобы они не препятствовали работе техники.

Обратите внимание! По состоянию на 13:30 известно о 37 травмированных. Среди них есть дети. К сожалению, в тяжелом состоянии 11 человек – они находятся в больницах городах. По предварительной информации, есть 6 погибших. Маленькая девочка отошла на тот свет в больнице.

Ломако подчеркнул, что российские оккупанты совершили военное преступление, потому что выпустили ракету по театру в центре города. За его зданием есть парк, в котором всегда гуляет очень много детей с родителями, а также рядом – много ресторанов с летними площадками.

Посреди дня. Понятно, что было много людей. По-другому, как военное преступление против гражданского населения, это трактовать нельзя. Просьба избегать движения по центру города, потому что это препятствует работе техники. Возможны повторные атаки на город.

Следует сказать, что пока не было информации о погибших или пострадавших, которые на момент удара находились внутри театра. Однако часть людей успела спуститься в укрытие. Тревога раздалась всего за несколько минут перед прилетом – это, очевидно, спасло многим жизнь.

Собственно, вся информация, которая есть о погибших и пострадавших, касается людей, которые проходили неподалеку от места происшествия и получили ранения в результате взрывной волны.

Больницы работают, принимают раненых. Пожарные, ГСЧС, полиция, все службы на месте. Есть палатка для психологической поддержки пострадавших. Окна выбиты во всех близлежащих домах, административных зданиях, в частности, в городском совете,

– констатировал исполняющий обязанности мэра.

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