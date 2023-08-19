У суботу, 19 серпня, росіяни запустили ракету по Чернігову. Виконувач обов'язків мера міста Олександр Ломако в ефірі національного телемарафону поділився деталями цієї атаки, – інформує 24 Канал.

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Чому це воєнний злочин

Як зазначив посадовець, всі служби працюють на місці події, триває розчищення території, де був вибух. Ця ділянка перекрита для цивільних, аби вони не перешкоджали роботі техніки.

Зверніть увагу! Станом на 13:30 відомо про 37 травмованих. Серед них є діти. На жаль, у важкому стані 11 людей – вони в лікарнях містах. За попередньою інформацією, є 6 загиблих. Маленька дівчинка відійшла на той світ в лікарні.

Ломако наголосив, що російські окупанти скоїли воєнний злочин, бо випустили ракету по театру в центрі міста. За його будівлею є парк, у якому завжди гуляє дуже багато дітей з батьками, а також поряд – багато ресторанів з літніми майданчиками.

Посеред дня. Зрозуміло, що було багато людей. По-іншому, як воєнний злочин проти цивільного населення, це трактувати не можна. Прохання уникати руху центром міста, тому що це перешкоджає роботі техніки. Можливі повторні атаки на місто.

Слід сказати, що поки не було інформації про загиблих чи постраждалих, які на момент удару перебували всередині театру. Однак частина людей встигла спуститися в укриття. Тривога пролунала всього за декілька хвилин перед прильотом – це, вочевидь, врятувало багатьом життя.

Власне, уся інформація, яка є про загиблих та постраждалих, вона стосується людей, які проходили неподалік від місця події та дістали поранення внаслідок вибухової хвилі.

Лікарні працюють, приймають поранених. Пожежники, ДСНС, поліція, всі служби на місці. Є намет для психологічної підтримки постраждалих. Вікна вибиті у всіх прилеглих будинках, адміністративних будівлях, зокрема, у міській раді,

– констатував виконувач обов'язків мера.

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