За драмтеатром розташований великий парк, там із самого ранку мами гуляли зі своїми дітьми. Центральна площа повністю була заставлена автомобільним транспортом.
Дивіться також Момент удару по Чернігову потрапив на камеру: моторошні кадри
Деталі від правоохоронців
Працівники Національної поліції після оголошення повітряної тривоги намагалися завести всіх в укриття. Рятувальники вчасно прибули після прильоту ракети і затушили епіцентр вибуху. Згодом, разом із поліцейськими, почали надавати першу допомогу громадянам. На щастя, пожежна частина розташована неподалік – за 300 метрів.
Наразі правоохоронці оточили подвір'я у центрі Чернігова та здійснюють поквартирний обхід будинків із першого по останній поверх – щоб упевнитись, що ніхто не зазнав дрібних поранень. У місті працюють додаткові патрулі задля уникнення можливих випадків мародерства.
В усіх будинках ліворуч і праворуч від епіцентру вибуху вибито шибки, тож треба уважно вивчити всю територію. Воєнний злочин Росії документують СБУ та Офіс генпрокурора, Служба безпеки відкриває кримінальне провадження.
Дивіться також У Чернігові ракета влучила в палац культури на центральній площі, – МВС
Жертви та руйнування в місті
Як повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, багато жертв поблизу зупинки громадського транспорту. Там зупинився рейсовий автобус для посадки і висадки пасажирів. У вихідний день у центральній частині міста завжди було людно.
Влучання відбулося у драматичний театр, через вибухову хвилю спалахнула пожежа в приміщенні господарського суду, пошкоджено будівлю Чернігівської ОВА. Також у центрі міста та на прилеглих вулицях пошкоджені інші будівлі, магазини, кав'ярні.
У святковий суботній день на Яблучний спас люди з кошиками поверталися з церков, гуляли містом… У цей час країна-терорист обстріляла місто й влучила по цивільному населенню!
– пише Лубінець.
Дивіться також Постраждала будівля драмтеатру: моторошні кадри з Чернігова
Що відомо про ракетний удар по Чернігову 19 серпня
- Вибух пролунав об 11:30. По центру міста вдарили, імовірно, балістикою.
- 19 серпня – це субота, ще й Яблучний Спас. Окрім того, що в центрі міста було багато людей, цього дня в Чернігові відбувалася виставка дронів.
- Наразі відомо про семеро загиблих. За медичною допомогою звернулося 90 поранених, із них 10 поліцейських та 12 дітей. Госпіталізовано 25 людей.
- Однією із загиблих стала дівчинка – поліцейські наклали їй турнікет, але не змогли врятувати через велику втрату крові. Її мама у тяжкому стані.
- Станом на 15:25 від атаки терористів на центр Чернігова постраждало 117 людей. Про це повідомив в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломака.