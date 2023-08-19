Многие черниговцы и гости города находились на центральной площади, в кафе и магазинах вблизи драмтеатра или шли после освящения фруктов из ближайшей церкви. В соцсетях появились кадры обстрелов Чернигова 19 августа, передает 24 Канал.

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Что попало на видео

Ракетный обстрел случайно зафиксировал смартфон. Девушка в Чернигове позировала для фото, когда произошел ракетный удар.

Фотография за секунду до ракетного удара: смотрите видео

Обратите внимание! Во время объявления воздушной тревоги следует находиться в укрытиях – это может спасти жизнь. Собственно так и произошло в Чернигове: как рассказал министр МВД, за две минуты до удара люди успели спуститься в укрытие.

Также момент удара зафиксировали камеры видеонаблюдения. Там заметно, как валит дым и как бегут люди.

Удар баллистикой по Чернигову: смотрите видео

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Что известно о ракетном ударе по Чернигову 19 августа