Також загарбники вбили співробітницю директорату. Про це розповіли в університеті.

До теми Сьогодні нема безпечного місця в Україні, – Маляр про атаку та виставку дронів у Чернігові

Росіяни вбили 2 працівниць НУ ЧП

Внаслідок ракетної атаки на місто Чернігів 19 серпня загинула старша викладачка кафедри іноземної філології НУ "Чернігівська політехніка" Кормільцина Світлана Юріївна.

У момент обстрілу вона гуляла в парку із дочкою. ️У якому стані перебуває дівчинка, поки невідомо.

Приносимо глибокі співчуття всім рідним та близьким,
– мовиться у повідомленні університету.


Загинула викладачка "Чернігівської політехніки" / Фото НУ ЧП

Також внаслідок ракетного удару загинула співробітниця директорату Навчально-наукового інституту архітектури, дизайну та геодезії НУ "Чернігівська політехніка" Торія Наталія Володимирівна. Вона поверталася з церкви.


Співробітниця директорату теж загинула / Фото НУ ЧП

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Ракетна атака по Чернігову: коротко

  • Інформація про звуки вибухів в Чернігові надійшла о 11:30. Невдовзі глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів, що окупанти атакували центр міста.
  • Ворог вдарив "Іскандером"по драмтеатру, де проводили виставку дронів.
  • Керівниця Victory Drones, відома ветеранка та громадська діячка Марія Берлінська зазначила, що захід заздалегідь узгодили з місцевою владою. Про місце проведення було відомо лише учасникам. Його оголосили за лічені години до початку.
  • Президент Володимир Зеленський зазначив, що під ворожий удар потрапили площа, політехніка та театр. Внаслідок атаки постраждали діти, котрі прогулювалися центром міста.
  • Зокрема, серед жертв терористичного удару – 6-річна дівчинка. Лікарі боролися за її життя, але через велику втрату крові не змогли врятувати. Її мама перебуває у важкому стані.