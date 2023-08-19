Також загарбники вбили співробітницю директорату. Про це розповіли в університеті.

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Росіяни вбили 2 працівниць НУ ЧП

Внаслідок ракетної атаки на місто Чернігів 19 серпня загинула старша викладачка кафедри іноземної філології НУ "Чернігівська політехніка" Кормільцина Світлана Юріївна.

У момент обстрілу вона гуляла в парку із дочкою. ️У якому стані перебуває дівчинка, поки невідомо.

Приносимо глибокі співчуття всім рідним та близьким,

– мовиться у повідомленні університету.



Загинула викладачка "Чернігівської політехніки" / Фото НУ ЧП

Також внаслідок ракетного удару загинула співробітниця директорату Навчально-наукового інституту архітектури, дизайну та геодезії НУ "Чернігівська політехніка" Торія Наталія Володимирівна. Вона поверталася з церкви.

Редакція 24 Каналу висловлює найщиріші співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок терористичної атаки по Чернігову.



Співробітниця директорату теж загинула / Фото НУ ЧП

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