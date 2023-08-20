Про місце проведення учасникам повідомили за лічені години до початку заходу. Про це розповіла одна з організаторів – керівниця Victory Drones, відома ветеранка та громадська діячка Марія Берлінська.

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Інформації про місце виставки не було у відкритому доступі

Берлінська зазначила, що виставку зупинили, як тільки оголосили повітряну тривогу. Учасників кілька разів закликали піти в укриття. Проте, на жаль, частина людей все одно пішли на вулицю. Люди, які пішли у сховище, не постраждали.

Захід було заздалегідь офіційно узгоджено з місцевою владою (ВЦА), місце було надано місцевою владою. Всіх учасників на вході перевіряла поліція, чергували медики. Анонс, що буде захід, був у відкритому доступі. Але конкретне місце повідомили лише зареєстрованим перевіреним учасникам за лічені години до заходу,

– наголосила організаторка.

Всі дані учасників вже надали відповідним органам. Керівниця Victory Drones зауважила, що до цього, за погодженням з місцевою владою, подібні заходи проводили в Києві, Львові, Дніпрі, Харкові.

Вона додала, що це не була бізнес-виставка. У Чернігові відбувалася закрита зустріч інженерів, військових і волонтерів на тему військових технологій для фронту.

"Бачу, як приєдналися травити анонімні проросійські акаунти, розганяти зраду і ненависть. Шкода, що серед них є і деякі українські блогери, які навіть не намагаються розібратися в ситуації", – заявила організаторка.

Вона додала, що, за словами офіцерів і рятувальників, запустили дуже серйозну зброю і те, що прилетіло, – могло потрапити й в інше місто.

"Співчуття загиблим і пораненим. Повірте, я б хотіла загинути замість них", – підсумувала Берлінська.

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В Україні немає повністю безпечних місць

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зауважила, що росіяни воюють дуже емоційно. Загарбники не просто цілять у цивільні об'єкти, а й шукають ті, які є найбільш символічними чи вразливими для українців.

Росіянам дошкуляє все успішне, що в нас є. Вже не раз вони запускали ракети саме по тих об'єктах, про які до цього була дуже позитивна публічна інформація. Звісно, вони й без публічності знають, де який об'єкт розташований, але для них важлива емоційна складова. Влучити якомога болючіше,

– вважає посадовиця.

Вона додала, що бувало й таке, коли заходи проводили без публічного оголошення і висвітлення. Однак туди також прилітало.

"Публічні заходи – це завжди ризик і лотерея, незалежно від того, оприлюднена про них інформація чи ні. Під час війни це ризик обох сторін – організаторів і відвідувачів або їхніх законних представників, якщо ми про дітей говоримо", – заявила Маляр.

За її словами, в Україні зараз немає безпечного місця, і надійно – лише в укритті. Тому кожен українець має навчитися враховувати це в усьому, що робить і де буває.

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