Про це в ефірі національного телемарафону розповів керівник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, ОГП Юрій Бєлоусов, повідомляє 24 Канал.

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Ракету налаштували на максимальне ураження

Бєлоусов зазначив, що під час ракетного удару по Чернігову основна сила вибуху була скерована саме на людей, які були біля драмтеатру.

Росія використала ракету "Іскандер-М". І є кілька налаштувань цієї ракети. Ракета була налаштована таким чином, що вона підірвалася в повітрі,

– зауважив керівник департаменту.

За його словами, такий вид налаштувань робиться для того, щоб збільшити максимальне ураження живої сили на відкритій місцевості.

"Драмтеатр, безумовно, також отримав пошкодження, але є припущення, що основна сила вибуху була спрямована на навколишніх людей", – пояснив Бєлоусов.

Він підсумував, що наразі триває встановлення:

осіб з-поміж командного складу окупаційної армії, які віддали наказ про обстріл,

конкретної військової частини, яка запустила ракету.

Окрім того, фахівці вивчають всі обставини, пов'язані з організацією виставки, та відпрацьовують версію щодо наведення удару російськими агентами на території України.

Зверніть увагу! Внаслідок атаки пошкоджень зазнали драматичний театр, площа, будівлі суду та Чернігівської ОВА, магазини й інші громадські заклади. Постраждали 148 людей, серед яких – семеро загиблих.

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Ракетна атака по Чернігову: коротко