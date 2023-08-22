На месте событий работают оперативные службы, которые пытаются ликвидировать последствия этой атаки. По предварительным данным, пострадавших после этого обстрела нет.

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Оккупанты обстреляли Запорожье

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев отметил, что на месте событий власти развернули палатки. Кроме того, коммунальщики уже начали закрывать окна и параллельно ведут регистрацию количества повреждений в многоэтажках.

Этой ночью враг снова атаковал Запорожье. В результате взрывной волны получили повреждения 4 многоэтажных дома,

– отметил он.

Последствия ночного обстрела Запорожья / Фото из телеграм-канала Анатолия Куртева

Стоит отметить, что в местных властях не рассказывали, что именно применили для атаки этих многоэтажек российские военные. В то же время очевидцы сообщали, что город атаковали ударные БПЛА типа "Шахед".

Запорожье находилось под атакой "Шахедов": смотрите видео

Обратите внимание! В Запорожском городском совете призывали обращаться к ним, если в результате атаки пострадал дом кого-то из жителей города. Для этого можно позвонить по номерам: на 15-80 (со стационарных телефонов) и на (061) 787 15 80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80; (095) 220 41 11; (067) 220 41 12 (с мобильных).

Это уже не первая атака Запорожья