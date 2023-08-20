Инцидент произошел 18 августа в Хортицком районе города. О случившемся рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции в Запорожской области.

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Ребенок остался в комнате без присмотра родителей

18 августа около 17:25 в отдел полиции поступило сообщение, что из окна квартиры многоэтажки в Хортицком районе выпала девочка. На месте стражи порядка обнаружили, что ребенок выпал из окна пятого этажа, когда в комнате не было родителей. Ребенок оперся на москитную сетку, не выдержавшую ее веса.

Правоохранители установили, что девочка, оставшись в комнате без присмотра родителей, забралась на подоконник. Выглядывая на улицу, она оперлась на москитную сетку, которая не выдержала ее веса. В результате падения ребенок получил телесные повреждения. Ее немедленно госпитализировали,

– сообщили в полиции.

Известно, что девочка находится в реанимационном отделении одной из городских больниц.

В настоящее время правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 (несчастный случай) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает все причины и происшествия.

В тот же день несчастный случай с ребенком произошел и в Одесской области. Маленький мальчик загорелся, когда родители разжигали мангал.

В Одесской области ребенок загорелся из-за мангала