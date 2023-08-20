Инцидент произошел 18 августа в Хортицком районе города. О случившемся рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции в Запорожской области.
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Ребенок остался в комнате без присмотра родителей
18 августа около 17:25 в отдел полиции поступило сообщение, что из окна квартиры многоэтажки в Хортицком районе выпала девочка. На месте стражи порядка обнаружили, что ребенок выпал из окна пятого этажа, когда в комнате не было родителей. Ребенок оперся на москитную сетку, не выдержавшую ее веса.
Правоохранители установили, что девочка, оставшись в комнате без присмотра родителей, забралась на подоконник. Выглядывая на улицу, она оперлась на москитную сетку, которая не выдержала ее веса. В результате падения ребенок получил телесные повреждения. Ее немедленно госпитализировали,
– сообщили в полиции.
Известно, что девочка находится в реанимационном отделении одной из городских больниц.
В настоящее время правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 (несчастный случай) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает все причины и происшествия.
В тот же день несчастный случай с ребенком произошел и в Одесской области. Маленький мальчик загорелся, когда родители разжигали мангал.
В Одесской области ребенок загорелся из-за мангала
- 18 августа на территории частного дома в Одесской области взрослые разжигали мангал, как вдруг. мальчик загорелся – огонь опрокинулся на одежду ребенка, загорелись шорты и футболка.
- Предварительно в момент несчастного случая рядом с ним находилась его мама. Взрослым удалось потушить пламя самостоятельно. Они накрыли мальчика одеялом и вызвали медиков. После этого пострадавшего ребенка госпитализировали.
- Сначала малыша привезли в реанимационное отделение Белгород-Днестровской больницы. Впоследствии мальчика перевели в Одесский областной ожоговый центр. У него диагностировали ожоги II и III степеней.
- По данным ГСЧС, ребенок получил многочисленные ожоги из-за бытовой неосторожности с возгораемыми веществами.