В селе Быкоза в Одесской области мальчик получил 30% ожогов тела. Это случилось вечером 18 августа после того, как его родители решили приготовить еду на мангале.

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Почему мальчик так сильно обжегся

По данным ГСЧС, ребенок получил многочисленные ожоги из-за бытовой неосторожности с возгораемыми веществами. Это произошло на территории частного дома.

Там взрослые разжигали мангал, как вдруг мальчик загорелся. Огонь перекинулся на его одежду. В результате загорелись шорты и футболка. Предварительно в момент несчастного случая рядом с ним находилась его мама. Взрослым удалось потушить пламя самостоятельно. Они накрыли мальчика одеялом и вызвали медиков. После этого пострадавшего ребенка госпитализировали.

Сначала его привезли в реанимационное отделение Белгород-Днестровской больницы. Впоследствии мальчика перевели в Одесский областной ожоговый центр. У него диагностировали ожоги II и III степеней.

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