Трагедия произошла в селе Павловка Богодуховского района. Именно оттуда ночью 7 августа в полицию поступило сообщение о гибели 11-летнего ребенка.

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Устройство было на зарядке

Сейчас следователи пытаются выяснить, что именно повлекло за собой гибель ребенка.

По предварительным данным, девочка дома пересматривала планшет, когда он был на зарядке. Вдруг устройство взорвалось у нее в руках – ребенок получил несовместимые с жизнью травмы в результате поражения током.

Тело девочки направили в морг для установления причин смерти. Также с места происшествия сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства.

Планшет взорвался в руках ребенка / Фото Нацполиция

Полиция призывает граждан не пользоваться телефоном или другими находящимися на зарядке гаджетами. Ведь при зарядке устройство нагревается. Если им тогда еще и пользоваться, это приводит к дополнительной нагрузке. От перегрева устройство может загореться, а пользователя ударить током. Поэтому при использовании лучше отсоединить устройство от зарядки, а затем поставить снова.

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