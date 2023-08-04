Ими поделился начальник главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов. Как выяснилось, в тот день на пруду плавали сразу 8 мальчиков. Впрочем, к сожалению, один из них утонул.

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Пруд был глубиной 9 метров

Мы поняли, что это так называемый "детский лагерь", со всей Украины через объявление в интернете собравший детей. И просто вроде бы осуществлял их тренировки,

– заметил Небитов.

Как выяснилось, тренировку с 2017 года по устной договоренности с владельцами "лагеря" осуществлял молодой тренер по футболу. В тот день он пренебрег мерами безопасности и вывел на воду 8 мальчиков. Глава полиции подчеркнул, что глубина этого пруда – 9 метров.

Также стало известно, что накануне во время катания на катамаране этот тренер не использовал спасательные жилеты. Это еще раз демонстрирует его халатность и нарушение им техники безопасности.

Известно, что тренер был задержан. Его уже отправили в СИЗО. 36-летнему "воспитателю" грозит до 8 лет заключения за то, что оставил ребенка без присмотра, что стало причиной его гибели.

Хочу обратиться к родителям. Вы все ответственны за здоровье, за жизнь ваших малышей. Вы, как взрослые люди, прежде чем принимать решение передать ребенка кому-то, должны выяснить, безопасно ли это будет,

– подчеркнул Небитов.

По его словам, мы видим, что в этом случае родители полностью пренебрегли мерами безопасности. Никого не беспокоило, что это за заведение, и есть ли у него соответствующие лицензии, разрешения и специальность для работы с детьми. Соблюдают ли там все меры безопасности.

Андрей Небитов добавил, что правоохранители также не получили ни одного документа о деятельности так называемого летнего "лагеря". Глава полиции подчеркнул, что правила безопасности нарушало как самое "сомнительное учреждение", так и родители.

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