Ними поділився начальник головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов. Як з'ясувалося, того дня на ставку плавали відразу 8 хлопчиків. Утім, на жаль, один із них потонув.

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Ставок був глибиною 9 метрів

Ми зрозуміли, що це так званий "дитячий табір", який зі всієї України через оголошення в інтернеті зібрав дітей. І просто начебто здійснював їхнє тренування,

– зауважив Нєбитов.

Як з'ясувалося, тренування з 2017 року за усною домовленістю з власниками "табору" здійснював молодий тренер з футболу. У той день він знехтував заходами безпеки та вивів на воду 8 хлопчиків. Глава поліції підкреслив, що глибина цього ставка – 9 метрів.

Також стало відомо, що напередодні під час катання на катамарані цей тренер не використовував рятувальні жилети. Це вкотре демонструє його недбальство та порушення ним техніки безпеки.

Відомо, що тренера затримали. Його вже відправили до СІЗО. 36-річному "вихователю" загрожує до 8 років ув'язнення за те, що залишив дитину без нагляду, що стало причиною її загибелі.

Хочу звернутися до батьків. Ви всі відповідальні за здоров’я, за життя вашої малечі. Ви, як дорослі люди, перш ніж ухвалювати рішення передати свою дитину комусь, повинні з’ясувати, чи безпечно це буде,

– наголосив Нєбитов.

За його словами, ми бачимо, що у цьому випадку батьки повністю знехтували заходами безпеки. Нікого не турбувало, що це за заклад, і чи є у нього відповідні ліцензії, дозволи та фах для роботи з дітьми. Чи дотримуються там усіх заходів безпеки.

Андрій Нєбитов додав, що правоохоронці також не отримали жодного документа щодо діяльності так званого літнього "табору". Глава поліції підкреслив, що правила безпеки порушувала як сама "сумнівна установа", так і батьки.

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