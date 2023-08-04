За наявною інформацією, до Служби порятунку повідомлення надійшло 3 серпня о 14:16. У ньому йшлося, що у селі Ходосівка під час купання на ставку зник хлопчик.

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Рятувальники дістали тіло хлопчика

Відразу ж на місце події відправили рятувальників. Вони провели розвідку з допомогою плавальних засобів.

На жаль, о 16:22 рятувальники Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС виявили тіло хлопчика. Його підняли на поверхню.

Обставини розслідує поліція

Як повідомляють у поліції, про зникнення хлопчика повідомили самі співробітники дитячого табору. Вони зазначили, що востаннє бачили 10-річного вихованця, коли він купався на ставку.

Зазначають правоохоронці, що слідчі дії тривають. Вони стосуються осіб, котрі відповідали за безпеку дітей, а також організацію їхнього дозвілля.

У поліції Київщини звернулися до громадян. Їх просять бути обережними під час відпочинку влітку. Закликають не залишати дітей без нагляду, коли вони купаються на водоймах.

Звернімо увагу, що цей заклик актуальний також і щодо дорослих. Пам'ятайте про правила поводження на воді. Особливо гостро це стосується тих, хто відпочиває, споживаючи алкогольні напої.

Напередодні ми розповідали про 1,5-річного хлопчика. Він помер на Київщині від розчинника для фарби.

Хлопчика не вдалося врятувати