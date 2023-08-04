По имеющейся информации, в Службу спасения сообщение поступило 3 августа в 14:16. В нем говорилось, что в селе Ходосовка во время купания на пруду исчез мальчик.

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Спасатели получили тело мальчика

Сразу же на место происшествия отправили спасателей. Они провели разведку с помощью плавательных средств.

К сожалению, в 16:22 спасатели Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС обнаружили тело мальчика. Его подняли на поверхность.

Обстоятельства расследует полиция

Как сообщают в полиции, об исчезновении мальчика сообщили сами сотрудники детского лагеря. Они отметили, что последний раз видели 10-летнего воспитанника, когда он купался на пруду.

Отмечают правоохранители, что следственные действия продолжаются. Они касаются лиц, отвечающих за безопасность детей, а также организацию их досуга.

В полиции Киевской области обратились к гражданам. Их просят быть осторожными во время отдыха летом. Призывают не оставлять детей без присмотра, когда купаются на водоемах.

Обратим внимание, что этот призыв актуален также и для взрослых. Помните о правилах обращения на воде. Особенно остро это касается отдыхающих, которые потребляют алкогольные напитки.

Накануне мы рассказывали о 1,5-летнем мальчике. Он умер в Киевской области от растворителя для краски.

Мальчика не удалось спасти