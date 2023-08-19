У селі Бикоза Одеської області хлопчик отримав 30% опіків тіла. Це сталося ввечері 18 серпня після того, як його батьки вирішили приготувати їжу на мангалі.
До теми У руках 11-річного хлопчика вибухнула батарейка: дитина отримала серйозні травми
Чому хлопчик так сильно обпікся
За даними ДСНС, дитина отримала численні опіки через побутову необережність з займистими речовинами. Це сталося на території приватного будинку.
Там дорослі розпалювали мангал, як раптом хлопчик загорівся. Вогонь перекинувся на його одяг. В результаті загорілися шорти та футболка. Попередньо, в момент нещасного випадку поруч з ним перебувала його мама. Дорослим вдалося загасити полум'я самостійно. Вони накрили хлопчика ковдрою та викликали медиків. Після цього постраждалу дитину ушпиталили.
Спочатку його привезли до реанімаційного відділення Білгород-Дністровської лікарні. Згодом хлопчика перевели до Одеського обласного опікового центру. В нього діагностували опіки II та III ступенів.
Інші нещасні випадки з дітьми
- На Білоцерківщині, що у Київській області, 8-річний хлопчик нещодавно дістався до дротів у господарському приміщенні. Після цього його вдарило струмом. На щастя, школяр вижив, хоч і отримав опіки руки. Його відвезли до лікарні.
- Нагадаємо, в Харківській області 11-річна дівчинка гралася з планшетом, який раптово вибухнув прямо в її руках. Дитину ще й вдарило струмом. Попередньо, гаджет в той момент був на зарядці. На жаль, ця маленька школярка не вижила.