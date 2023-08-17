О взрывах батарей и аккумуляторов уже не раз сообщали медиа. Например, недавно в руках девочки взорвался планшет.
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Батарейка нагрелась на солнце
Мать ребенка при взрыве находилась на работе. 11-летний мальчик был дома со своим 14-летним братом – тот находился в своей комнате. Взорвавшаяся батарея лежала под солнцем. Как только мальчик взял ее в руки, батарейка сразу разорвалась.
Парня доставили в 8 больницу с взрывной травмой. Врачи обнаружили множественные обломочные раны грудной клетки и рваные раны пальцев правой кисти.
Мать парня воспитывает 3 детей. Пока с ней общается полиция – выясняет детали дела.
Чрезвычайные случаи с детьми
- В Полтаве ребенок застрял в почтмате. Детали дела выясняются, но предварительно мальчик во время игры залез туда и его заблокировало.
- В Киевской области мальчика поразило током – он добрался до проводов хозяйственного помещения. Ребенок получил ожог руки.
- Также в Киевской области 5-летнюю девочку сняли с подоконника 2 этажа. Она хотела спуститься во двор по канату.