По меньшей мере, 40 детей-сирот, вывезенных из Донетчины, оказались в кадетских корпусах. В общем доступе есть информация, что на обучение отправляют детей из Донецка, Луганска, Горловки и других оккупированных населенных пунктов.

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Как украинских детей заставляют становиться следователями

Российское оппозиционное издание собрало несколько фактов, как украинские дети из временно оккупированных населенных пунктов Донбасса оказываются на учебе в кадетских корпусах и связывают свое будущее со страной-агрессором. Конечно, для безопасности детей все имена были изменены.

К примеру, мальчики-близнецы из Донецка Никита и Денис оказались в училище в Москве, поскольку их "рекомендовала" директор школы, где они учились. Через несколько месяцев Бастрыкин вручил ребятам российские паспорта, а те – в соцсетях начали размещать пропагандистские сообщения.

Отправлять на перевоспитание украинских детей начали с 2014 года, но с началом полномасштабного вторжения – "перевоспитание" украинских детей вышло на новый уровень. Официально следственный комитет России сообщил, что с февраля 2022 года по март 2023 года сотрудники ведомства вывезли 323 ребенка из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, в том числе 181 ребенка-сироту. 78 детей отправили в образовательные учреждения России, в том числе – и в кадетские корпуса и академии СК (около 28 детей-сирот).

Более того, российская пропаганда настолько цинично промывает мозги украинским детям, что едва ли не каждый день подросткам рассказывают о вымышленных "преступлениях украинских националистов". Кроме того, в своих сюжетах представители следственного комитета не скрывают, что заставляют детей учиться в кадетских корпусах.

До последнего не хотел в кадетский корпус, упирался, но под давлением сдался. Такой шанс дается раз в жизни, и надо попробовать, чтобы потом не жалеть об этом всю жизнь,

– рассказывает мать мальчика из Макеевки.

Каждый день украинских детей в кадетских корпусах заставляют поднимать флаг страны-агрессора, петь ее гимн, а занятия начинаются военным строем. Пропагандисты так каждый раз промывают детям мозги, рассказывая вымышленные басни о том, как они в будущем "будут защищать отечество".

Детей "перевоспитывают" в военных лагерях

В Пензе с 1 по 18 августа продолжаются военно-патриотические собрания с участием украинских подростков в лагере "Гвардеец". Туда оккупанты вывезли подростков с временно оккупированных территорий.

Известно, что детей свезли из населенных пунктов: Мариуполь, Кировское, Енакиево, Горловка, Шахтерск, Макеевка, Донецк. В лагерях детям устраивают тренировки, экскурсии по пропагандистским музеям и концерты пропагандиста Олега Газманова.

"Таким образом, враг продолжает политику уничтожения целого поколения украинцев, промывая детям мозги и пытаясь завербовать их в войну против их Родины", – подчеркнули в Центре нацсопротивления.