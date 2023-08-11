Только по приблизительным данным, россияне могли депортировать с временно оккупированных территорий около 20 тысяч украинских детей. В настоящее время враг занимается их "перевоспитанием".
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Россия занимается милитарным воспитанием украинцев
Враг продолжает заниматься милитаристским воспитанием украинских подростков с целью дальнейшего их вербовки в ряды своей армии. Как сообщают в Центре нацсопротивления, с 1 по 18 августа в Пензе продолжается военно-патриотическое собрание с участием украинских подростков в лагере "Гвардеец". Туда оккупанты вывезли подростков с временно оккупированных территорий.
Известно, что в лагере депортированы из населенных пунктов:
- Мариуполь,
- Кировское,
- Енакиево,
- Горловка,
- Шахтерск,
- Макеевка,
- Донецк.
В лагерях детям устраивают выучки, экскурсии по пропагандистским музеям и концерты пропагандиста Олега Газманова,
– говорится в сообщении.
Таким "перевоспитанием" россияне продолжают политику геноцида. Кремлевская пропаганда пытается промыть мозги несовершеннолетним и настроить их против Украины.
Депортация украинских детей: последние новости
- Военная преступница Мария Львова-Белова 31 июля опубликовала отчет о работе в должности так называемого "детского омбудсмена". В документе она призналась, что из Украины похитили 700 детей. Конечно, эта цифра уменьшена в десятки раз, однако это подтверждение будет очередным доказательством в уголовном суде.
- Депортируют детей не только в Россию, но и в Белоруссию. По приблизительным данным, в Беларусь могли вывезти более 2000 украинских детей. Часть этих детей отправляют на усыновление. В настоящее время известно об усыновлении по меньшей мере 50 детей, похищенных с временно оккупированных территорий.
- Более 100 маленьких украинцев оказались в Смоленске. По неподтвержденной информации, в оздоровительный лагерь "Факела" вывезли 223 детей, из которых 84 парня и 139 девушек. Их похитили из временно оккупированных населенных пунктов Донецкой области.