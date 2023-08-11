Только по приблизительным данным, россияне могли депортировать с временно оккупированных территорий около 20 тысяч украинских детей. В настоящее время враг занимается их "перевоспитанием".

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Россия занимается милитарным воспитанием украинцев

Враг продолжает заниматься милитаристским воспитанием украинских подростков с целью дальнейшего их вербовки в ряды своей армии. Как сообщают в Центре нацсопротивления, с 1 по 18 августа в Пензе продолжается военно-патриотическое собрание с участием украинских подростков в лагере "Гвардеец". Туда оккупанты вывезли подростков с временно оккупированных территорий.

Известно, что в лагере депортированы из населенных пунктов:

Мариуполь,

Кировское,

Енакиево,

Горловка,

Шахтерск,

Макеевка,

Донецк.

В лагерях детям устраивают выучки, экскурсии по пропагандистским музеям и концерты пропагандиста Олега Газманова,

– говорится в сообщении.

Таким "перевоспитанием" россияне продолжают политику геноцида. Кремлевская пропаганда пытается промыть мозги несовершеннолетним и настроить их против Украины.

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