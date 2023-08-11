Лише за приблизними даними росіяни могли депортувати з тимчасово окупованих територій близько 20 тисяч українських дітей. Нині ворог займається їх "перевихованням".
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Росія займається мілітарним вихованням українців
Ворог продовжує займатись мілітарним вихованням українських підлітків з метою подальшого їх вербування до лав своєї армії. Як повідомляють у Центрі нацспротиву, з 1 по 18 серпня у Пєнзі тривають військово-патріотичні збори за участі українських підлітків у таборі "Гвардієць". Туди окупанти вивезли підлітків з тимчасово окупованих територій.
Відомо, що у таборі є депортовані з населених пунктів:
- Маріуполь,
- Кіровське,
- Єнакієве,
- Горлівка,
- Шахтарськ,
- Макіївка,
- Донецьк.
В таборах дітям влаштовують вишколи, екскурсії по пропагандистських музеях й концерти пропагандиста Олєга Газманова,
– мовиться у повідомленні.
Таким "перевихованням" росіяни продовжують політику геноциду. Кремлівська пропаганда намагається промити мізки неповнолітнім й налаштувати їх проти України.
Депортація українських дітей: останні новини
- Воєнна злочинниця Марія Львова-Бєлова 31 липня опублікувала звіт про роботу на посаді так званого "дитячого омбудсмена". У документі вона зізналася, що з України викрали 700 дітей. Звісно, ця цифра зменшена у десятки разів, проте таке підтвердження буде черговим доказом у кримінальному суді.
- Депортують дітей не лише у Росію, а й в Білорусь. За приблизними даними, до Білорусі могли вивезти понад 2000 українських дітей. Частину цих дітей відправляють на всиновлення. Наразі відомо про всиновлення щонайменше 50 дітей, яких викрали з тимчасово окупованих територій.
- Понад 100 маленьких українців опинилися в Смоленську. За непідтвердженою інформацією, до оздоровчого табору "Факела" вивезли 223 дітей, з яких 84 хлопці та 139 дівчат. Їх викрали з тимчасово окупованих населених пунктів Донецької області.