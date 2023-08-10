Олексій Петров – радник апарату уповноваженої з прав дитини при президентові Росії Марії Львової-Белової, ордер на арешт якої видав Міжнародний кримінальний суд. У юності Петров був пов'язаний із неонацистським угрупованням WotanJugend.

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Радник Львової-Белової виявився расистом

За офіційною інформацією, в апараті Львової-Бєлової 27-річний прихильник неонацизму керує проєктом "Дітям – у руки". Місія так званого проєкту "забезпечити дітей та їхніх батьків із території "нових суб'єктів" Росії найнеобхіднішим".

Мовиться про окуповані території Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України, які Путін вирішив анексувати у вересні 2022 року.

5 квітня Петров доповідав на засіданні ООН, присвяченому долі українських дітей, яких Росія незаконно вивезла з України. На ньому Петров розповідав про дитячі табори.

За інформацією Reuters, коли Петрову було 16 – 19 років – з 2011 до 2014 року, – на своїй сторінці у "ВКонтакте" він опублікував кілька постів із пропагандою переваги білої раси.

У 2013 і 2014 роках він розміщував у "ВКонтакте" відео угруповання WotanJugend і ділився анонсом фестивалю неонацистів. Крім того, нікнейми Петрова в Skype та Instagram також містять відсилання до неонацизму.

Петров раптом забув про темне минуле

У спілкуванні з журналістами Петров раптом заговорив, що в нього "ніколи не було і немає жодних зв'язків із неонацистськими організаціями". При цьому в Петрова раптом проявився склероз.

Він сказав, що нібито не може згадати, які пости публікував багато років тому. Однак після розмови зі ЗМІ до Петрова повернулася пам'ять. За "дивним" збігом обставин Петров відразу відписався від 150 спільнот у "ВКонтакте".

Одна з них під назвою "Залишайся білим" присвячена ідеї "відродження великої Русі".

Зазначимо, що неонацизм – це один з головних наративів, який російська пропаганда просуває щодо України та її західних партнерів.

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