Росія без краплі сорому зізнається у вивезенні українських дітей на свою територію. Тим часом, коли в Україні називають це крадіжкою, у країні-агресорці – "порятунком". У звіті за 2022 рік уповноважена з прав дитини та воєнна злочиниця Марія Львова-Бєлова розповіла, скільки дітей з окупованих територій росіянам вдалося "врятувати", інформує 24 Канал.

Дивіться також Депортація українців: як Путін втілює в Україні сценарій Гітлера

"Кіднепінг по-російськи"

В Офісі генпрокурора України повідомили, що з окупованих регіонів Росія могла вивезти понад 19 тисяч дітей. Ця інформація наразі перевіряється.

Водночас оприлюднений звіт за 2022 рік уповноваженої з прав дитини Марії Львової – Бєлової свідчить, що масштаби трагедії у кілька десятків разів більші.

Так, Росія визнала, що вивезла з України понад 700 тисяч дітей. Більшість із них забрали із батьками або родичами, а сиріт влаштували у прийомні родини.

Українців розкидують по всій Росії

Дітей крадуть зазвичай під виглядом "благородних намірів" евакуації чи відпочинку.

Серед викрадених дітей – півтори тисячі вихованців дитбудинків. З квітня по жовтень 2022 року 288 дітей з окупованої частини Донеччини та 92 дитини з Луганщини віддали на усиновлення у російські родини.

Дітей розкидали по 19 регіонах Росії.

Відомо, що ще 52 маленьких українців з Олешківського дитячого будинку-інтернату розмістили у Криму.

Реакція України

В Україні вже відреагували на звіт уповноваженої з прав дитини РФ. Так, омбудсмен Дмитро Лубінець попросив Міжнародний кримінальний суд використати цей звіт як прямий доказ у справі про причетність Росії до депортації українських дітей.

Лубінець наголосив, що те, що робить Росія – це геноцид української нації, порушення Женевської конвенції та Конвенції ООН про права дитини.

Це кричуще порушення прав дітей, які стають заручниками Російської Федерації,

– заявив омбудсмен.

Він закликав міжнародну спільноту завадити Росії так грубо порушувати міжнародне право та сприяти поверненню всіх дітей на територію України.

Депортація дітей з окупованих територій: що відомо