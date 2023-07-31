Россия без капли стыда признается в вывозе украинских детей на свою территорию. Между тем, когда в Украине называют это похищением, в стране-агрессоре – "спасением". В отчете за 2022 год уполномоченная по правам ребенка и военная преступница Мария Львова-Белова рассказала, сколько детей с оккупированных территорий россиянам удалось "спасти", информирует 24 Канал.

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В Офисе генпрокурора Украины сообщили, что с оккупированных регионов Россия могла вывезти более 19 тысяч детей. Эта информация проверяется.

В то же время, обнародованный отчет за 2022 год уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой – Беловой свидетельствует, что масштабы трагедии в несколько десятков раз больше.

Так, Россия признала, что вывезла из Украины более 700 тысяч детей. Большинство из них забрали вместе с родителями или родственниками, а сирот устроили в приемные семьи.

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Детей похищают обычно под видом "благородных побуждений" эвакуации или отдыха.

Среди похищенных детей – полторы тысячи детдомовцев. С апреля по октябрь 2022 года 288 детей из оккупированной части Донецкой области и 92 ребенка из Луганщины отдали на усыновление в российские семьи.

Детей разбросали по 19 регионам России.

Известно, что еще 52 маленьких украинца из Алешковского детского дома-интерната разместили в Крыму.

Реакция Украины

В Украине уже отреагировали на отчет уполномоченной по правам ребенка РФ. Так, омбудсмен Дмитрий Лубинец попросил Международный уголовный суд использовать этот отчет в качестве прямого доказательства по делу о причастности России к депортации украинских детей.

Лубинец подчеркнул, что то, что делает Россия – это геноцид украинской нации, нарушение Женевской конвенции и Конвенции ООН о правах ребенка.

Это вопиющее нарушение прав детей, которые становятся заложниками Российской Федерации,

– заявил омбудсмен.

Он призвал международное сообщество помешать России столь грубо нарушать международное право и способствовать возвращению всех детей на территорию Украины.

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