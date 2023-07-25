Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко. По его данным, уже к концу этого года количество похищенных детей в Беларуси может составлять около 3000 человек.

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Лукашенко похищает детей, его пропаганда защищает

Офис Генерального прокурора начал расследование касаемо белорусского Красного Креста из-за незаконной депортации украинских детей.

Лукашенко планирует и дальше вывозить украинских детей с оккупированных территорий. По нашим данным, к сожалению, можем предположить, что количество детей, которых могут переместить в Беларусь к концу года, составит 3000,

– отметил Павел Латушко.

Это огромные цифры, множество разрушенных семей из-за российской агрессии и белорусской "помощи". Впрочем, пропаганда в Беларуси работает над тем, чтобы в глазах общества Лукашенко выглядел "спасителем".

"Они объясняют белорусам, что это, мол, гуманитарная помощь и они "спасают бедных детей". Но забывают сказать, что причина того, что детей вообще нужно вывозить", – подчеркнул правозащитник.

Очевидно, все происходит потому, что Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, а поддержал агрессора и Лукашенко. Однако об этом белорусская пропаганда почему-то не упоминает.

Павел Латушко о похищении украинских детей: смотреть видео

Виновные должны быть наказаны

Юристы Народного антикризисного управления из детей, которые уже находятся в Беларуси установили около 50 детей-сирот. Это достаточно сложная работа, ведь необходимо определить много деталей о ребенке и маршруте его вывоза, чтобы выяснить какие-то детали.

Это грустно, но число (вывезенных детей – 24 канала) растет. К сожалению, часть детей-сирот вывезли на территорию России. По нашему мнению, на постоянное проживание,

– заметил Латушко.

Это уже, кстати, преступление другого характера, что подчеркивают и в Украине. Потенциально это может являться признаками геноцида. В любом случае это военные преступления, за которые имеет нести ответственность сам Александр Лукашенко. Ведь все происходит по его приказам.

К слову, Народное антикризисное управление на днях передало Офису Генпрокурора все доказательства, которые им удалось собрать по поводу этих преступлений.

Обратите внимание! На днях глава белорусского общества Красного Креста Шевцов признался, что они помогают России в депортации детей из оккупированной части Украины. По его словам, это миротворческая миссия и действительно дети туда "приезжают на оздоровление".

Незаконный вывоз украинских детей: что известно