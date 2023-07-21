Речь идет о оздоровительном лагере "Факел", который располагается в 8 километрах от областного центра в Красном Бору. Информацию об этом, в частности, распространил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин, сообщает 24 Канал.

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Всего в лагере более 200 детей

Он отметил, что там "отдыхают" малыши из "подшефного" Пертравневого района так называемой "ДНР". Также подчеркнул, что россияне постараются сделать все для того, чтобы украинские дети "захотели вернуться на Смоленскую Землю".

В своем сообщении Анохин цинично добавил, что на долю незаконно вывезенных в Россию детей "выпало немало тяжелых испытаний", а также, что в Первомайском районе Смоленска и Курской области помогают восстанавливать инфраструктуру. Однако он, конечно, забыл добавить, что именно его государство отобрало у этих маленьких украинцев светлое и беззаботное детство.

По неподтвержденной информации в целом же в "Факел" вывезли 223 детей, из которых 84 ребят и 139 девушек. Также ответственным за незаконный вывоз детей, кроме губернатора, назвали директора лагеря Константина Франко.

Вывозят малышей не только в Россию

К сожалению, маленьких украинцев вывозят не только на территории страны-агрессорки, но и в ее сателлит, в Беларусь. Согласно журналистскому расследованию британского издания, только с сентября 2022 года туда могли принудительно депортировать более 2 тысяч украинских детей в возрасте от 6 лет.

Вывозят детей в белорусские лагеря, в частности в Минске и Гомельской области, где их принудительно перевоспитывают, бьют за отказ подчиняться и заставляют отречься от Украины. Более того, в некоторых случаях малышей учили как пользоваться оружием и военной техникой.

Причастны к этому непосредственно президент Беларуси Александр Лукашенко и некоторые местные чиновники, а также белорусский паралимпиец Алексей Талай. Соответствующие доказательства The Telegraph передало в Международный уголовный суд.