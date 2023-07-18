Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он предположил, что суд может выписать Лукашенко ордер, как и его российскому товарищу Путину.
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Беларусь ворует детей
По данным журналистов, в период с сентября 2022 года было похищено 2150 украинских детей в возрасте от 6 лет. К осени 2023 года эта цифра может увеличиться до 3 тысяч. Детей вывозят в белорусские лагеря, в частности, в Минскую и Гомельскую области.
"В этих лагерях детей принудительно перевоспитывают, бьют за отказ подчиняться и заставляют отречься от Украины. В некоторых случаях детей учили как пользоваться оружием и военной техникой", – процитировал сообщение военный эксперт.
Олег Жданов о похищении Беларусью украинских детей: смотреть видео
К этому причастны непосредственно президент Беларуси Александр Лукашенко и некоторые местные чиновники, отмечает The Telegraph. Соответствующие доказательства переданы МУС.
Ужасная новость. А у нас дипломатические отношения – послы сидят и там, и там. Беларусь совершила столько преступлений, предоставив свою территорию, логистику, обеспечивая российские войска в боевых действиях в Украине. Я думаю, The Telegraph не последнее издание и у них есть все доказательства. Поэтому, вероятно, МУС выпишет ордер на его арест, так как и в отношении Путина,
– предположил Жданов.
Похищение украинских детей: последние новости
- Россияне продолжают похищать украинских детей со временно оккупированных территорий Украины. По данным Центра национального сопротивления, помогает им в этом член национальной паралимпийской сборной Беларуси Алексей Талай.
- Представители Народного антикризисного управления собрали доказательную базу, четко свидетельствующую, что Александр Лукашенко совместно с Алексеем Талаем и другими лицами систематически совершали преступления по принудительной депортации детей. Причем белорусский президент сам публично в этом признался.
- Россияне не только похищают украинских детей, они еще и изменяют их имена и даты рождения, что является геноцидом. Международное сообщество должно поддержать Украину по вопросу возвращения детей.
- По данным Офиса Генерального прокурора по состоянию на 7 июля 2023 года депортировано и/или принудительно перемещено с территории Украины 19493 ребенка. 14 543 найдены и только 380 удалось вернуть.