Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он предположил, что суд может выписать Лукашенко ордер, как и его российскому товарищу Путину.

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Беларусь ворует детей

По данным журналистов, в период с сентября 2022 года было похищено 2150 украинских детей в возрасте от 6 лет. К осени 2023 года эта цифра может увеличиться до 3 тысяч. Детей вывозят в белорусские лагеря, в частности, в Минскую и Гомельскую области.

"В этих лагерях детей принудительно перевоспитывают, бьют за отказ подчиняться и заставляют отречься от Украины. В некоторых случаях детей учили как пользоваться оружием и военной техникой", – процитировал сообщение военный эксперт.

Олег Жданов о похищении Беларусью украинских детей: смотреть видео

К этому причастны непосредственно президент Беларуси Александр Лукашенко и некоторые местные чиновники, отмечает The Telegraph. Соответствующие доказательства переданы МУС.

Ужасная новость. А у нас дипломатические отношения – послы сидят и там, и там. Беларусь совершила столько преступлений, предоставив свою территорию, логистику, обеспечивая российские войска в боевых действиях в Украине. Я думаю, The Telegraph не последнее издание и у них есть все доказательства. Поэтому, вероятно, МУС выпишет ордер на его арест, так как и в отношении Путина,

– предположил Жданов.

Похищение украинских детей: последние новости