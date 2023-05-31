С таким заявлением выступила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на конференции "UA: Война. Недопетая колыбельная". Она призвала международное сообщество присоединиться к возвращению похищенных из Украины детей, сообщает 24 Канал.

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Украинских детей насильно русифицируют

Верещук заявила, что в России похищенным украинским детям сменяют имена и фамилии, дату рождения и выдают "новые паспорта". Все это она называет актом геноцида, ведь несовершеннолетних "депортируют", скрывают, изменяют идентичность.

Наших детей насильно русифицируют, дают так называемые паспорта, делают все, чтобы дети забыли свою родную землю, забыли язык, забыли культуру и приняли, как они говорят, новую реальность,

– подчеркнула Верещук.

Она подчеркнула, что международное сообщество должно поддержать Украину в вопросе возвращения детей. Она призвала лидеров стран-партнеров оказывать давление на Россию, потому что каждый день – минус их будущего и идентичности.

"Мы должны найти механизм немедленно", - подчеркнула вице-премьер.

По состоянию на 31 мая известно, что россияне похитили, по меньшей мере, 19 484 ребенка. Из них вернуть удалось всего 371.



Россияне похищают детей из Украины / Инфографика Офиса генпрокурора

Беларусь могла участвовать в похищении детей

Правительство Александра Лукашенко, вероятно, участвовал в незаконной депортации детей с оккупированных Россией территорий Украины. Об этом говорится в предварительном отчете белорусских оппозиционных лидеров в изгнании.

Как доказательство, оппозиционеры приводят заявление Национального антикризисного штаба, оппонирующего правительства белорусского диктатора, сообщил, что в лагеря и санатории привезли детей из Украины. По их данным, на территорию Беларуси депортировали 2150 детей, среди которых – дети-сироты в возрасте от 6 до 15 лет.