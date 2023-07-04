Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко. Он подтвердил, что белорусский паралимпиец Алексей Талай организует незаконный вывоз детей с оккупированного Востока Украины в Белорусь.
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Белорусский паралимпиец организует депортацию детей из Украины
Как отметил руководитель Народного антикризисного управления, Лукашенко лично подтвердил причастность Талая к депортации несовершеннолетних. Даже появились кадры, где паралимпиец присутствует на мероприятиях, а Лукашенко к нему подходит и якобы говорит: "Держись".
Это не только правда. Это абсолютная правда, ведь сам Талай подтверждал факт своего участия в организации вывоза и незаконного перемещения украинских детей с оккупированных территорий Украины в Беларусь,
– сказал Латушко.
Талай создал свой так называемый благотворительный фонд "Поверь в себя". Белорусский паралимпиец не раз бывал на оккупированных территориях в Украине. Кроме того, он организует незаконный вывоз детей и размещение их в пяти лагерях в Беларуси.
Белорусский паралимпиец Талай организует депортацию детей из Украины / Инстаграм Алексея Талая
Четыре из них размещены в Минской области и один в Гомельской,
– рассказал руководитель Народного антикризисного управления.
Детей продолжают вывозить из 15 оккупированных городов Украины. Установлено, что депортировано минимум 2100 детей. Также выяснили имена украинских детей-сирот, тоже вывезенных на белорусскую территорию.
"Дополнительный фактор – это перевоспитание украинских детей, фактически идеологическая обработка в интересах русского мира, лишение восприятия, что они украинцы. Они должны воспринимать свою Родину как "общее российское пространство", – добавил Латушко.
Латушко рассказал, как Лукашенко с сообщниками депортирует украинских детей в Беларусь: смотрите видео
Систематически совершают военные преступления
Недавно Народное антикризисное управление представило обращение в Международный уголовный суд в Гааге и Офис прокурора по фактам совершения военных преступлений Александром Лукашенко, Алексеем Талаем, Ольгой Волковой, Иваном Головатым, Дмитрием Мезенцевым.
Доказательная база, собранная представителями Народного антикризисного управления, четко свидетельствует, что Лукашенко совместно с этими лицами систематически совершает военные преступления связанные с незаконным перемещением украинских детей.
Кто спонсирует похищение несовершеннолетних
Существует два источника финансирования депортации детей из Украины в Беларусь:
- так называемое "союзное государство";
- компания "Беларуськалий".
Диктатор заявил, что будто бы он договорился с Владимиром Путиным финансировать похищение несовершеннолетних из средств "союзного государства".
"Лукашенко сам публично признался. Так же и Талай", – подчеркнул руководитель Народного антикризисного управления.
Россия похищает украинских детей
- Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой.
- Львова-Белова цинично заявила, что вроде бы занималась всегда "защитой детей", а не их насильственной депортацией. Свою причастность к военным преступлениям она, конечно, не признала.
- ОБСЕ также признала, что принудительный вывоз украинских детей с оккупированных территорий есть военным преступлением. Теперь все причастные к депортации могут быть привлечены к трибуналу.