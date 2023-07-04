Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко. Він підтвердив, що білоруський паралімпієць Алєксей Талай організовує незаконне вивезення дітей з окупованого Сходу України у Білорусь.

Читайте також Путівка в пекло: куди росіяни вивозять українських дітей та як протидіяти?

Білоруський паралімпієць організовує депортацію дітей з України

Як зазначив керівник Народного антикризового управління, Лукашенко особисто підтвердив причетність Талая до депортації неповнолітніх. Навіть з'явилися кадри, де паралімпієць присутній на заходах, а Лукашенко до нього підходить й нібито каже: "Тримайся".

Це не тільки правда. Це абсолютна правда, адже сам Талай підтверджував факт своєї участі в організації вивезення й незаконного переміщення українських дітей з окупованих територій України до Білорусі,
– сказав Латушко.

Талай створив свій так званий благодійний фонд "Повєрь в сєбя". Білоруський паралімпієць неодноразово бував на окупованих територіях в Україні. Крім того, він організовує незаконне вивезення дітей та розміщення їх надалі в п'яти таборах у Білорусі.

Білоруський паралімпієць Талай організовує депортацію дітей з України / Інстаграм Алєксєя Талая

Чотири з них розміщені у Мінській області й один у Гомельській,
– розповів керівник Народного антикризового управління.

Дітей продовжують вивозити з 15 окупованих міст України. Наразі встановлено, що депортовано мінімум 2100 дітей. Також з'ясували імена українських дітей-сиріт, яких теж вивозили на білоруську територію.

"Додатковий фактор – це перевиховання українських дітей, фактично ідеологічна обробка в інтересах руського міра, позбавлення сприйняття, що вони українці. Вони повинні сприймати свою Батьківщину як "спільний російський простір", – додав Латушко.

Латушко розповів, як Лукашенко зі спільниками депортує українських дітей до Білорусі: дивіться відео

Систематично скоюють воєнні злочини

Нещодавно Народне антикризове управління представило звернення в Міжнародний кримінальний суд у Гаазі й Офіс прокурора за фактами скоєння воєнних злочинів Алєксандром Лукашенком, Алєксєєм Талаєм, Ольгай Волковой, Іваном Головатим, Дмітрієм Мезенцевим.

Доказова база, яку зібрали представники Народного антикризове управління, чітко свідчить, що Лукашенко спільно з цими особами систематично скоює воєнні злочини щодо незаконного переміщення українських дітей.

Хто спонсорує викрадення неповнолітніх

Існує два джерела фінансування депортації дітей з України до Білорусі:

  • так звана "союзна держава";
  • компанія "Білоруськалій".

Диктатор заявив, що буцімто він домовився з Владіміром Путіним фінансувати викрадення неповнолітніх з коштів "союзної держави".

"Лукашенко сам публічно зізнався. Так само й Талай", – наголосив керівник Народного антикризового управління.

Росія викрадає українських дітей

  • Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня видав ордери на арешт російського диктатора Владіміра Путіна і дитячої омбудсменки Росії Марії Львової-Бєлової.
  • Львова-Бєлова цинічно заявила, що начебто займалась завжди "захистом дітей", а не їхньою насильницькою депортацією. Свою причетність до воєнних злочинів вона, звісно ж, не визнала.
  • ОБСЄ також визнала, що примусове вивезення українських дітей з окупованих територій є воєнним злочином. Відтепер усі причетні до депортації можуть бути притягнені до трибуналу.