Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко. Він підтвердив, що білоруський паралімпієць Алєксей Талай організовує незаконне вивезення дітей з окупованого Сходу України у Білорусь.
Читайте також Путівка в пекло: куди росіяни вивозять українських дітей та як протидіяти?
Білоруський паралімпієць організовує депортацію дітей з України
Як зазначив керівник Народного антикризового управління, Лукашенко особисто підтвердив причетність Талая до депортації неповнолітніх. Навіть з'явилися кадри, де паралімпієць присутній на заходах, а Лукашенко до нього підходить й нібито каже: "Тримайся".
Це не тільки правда. Це абсолютна правда, адже сам Талай підтверджував факт своєї участі в організації вивезення й незаконного переміщення українських дітей з окупованих територій України до Білорусі,
– сказав Латушко.
Талай створив свій так званий благодійний фонд "Повєрь в сєбя". Білоруський паралімпієць неодноразово бував на окупованих територіях в Україні. Крім того, він організовує незаконне вивезення дітей та розміщення їх надалі в п'яти таборах у Білорусі.
Білоруський паралімпієць Талай організовує депортацію дітей з України / Інстаграм Алєксєя Талая
Чотири з них розміщені у Мінській області й один у Гомельській,
– розповів керівник Народного антикризового управління.
Дітей продовжують вивозити з 15 окупованих міст України. Наразі встановлено, що депортовано мінімум 2100 дітей. Також з'ясували імена українських дітей-сиріт, яких теж вивозили на білоруську територію.
"Додатковий фактор – це перевиховання українських дітей, фактично ідеологічна обробка в інтересах руського міра, позбавлення сприйняття, що вони українці. Вони повинні сприймати свою Батьківщину як "спільний російський простір", – додав Латушко.
Латушко розповів, як Лукашенко зі спільниками депортує українських дітей до Білорусі: дивіться відео
Систематично скоюють воєнні злочини
Нещодавно Народне антикризове управління представило звернення в Міжнародний кримінальний суд у Гаазі й Офіс прокурора за фактами скоєння воєнних злочинів Алєксандром Лукашенком, Алєксєєм Талаєм, Ольгай Волковой, Іваном Головатим, Дмітрієм Мезенцевим.
Доказова база, яку зібрали представники Народного антикризове управління, чітко свідчить, що Лукашенко спільно з цими особами систематично скоює воєнні злочини щодо незаконного переміщення українських дітей.
Хто спонсорує викрадення неповнолітніх
Існує два джерела фінансування депортації дітей з України до Білорусі:
- так звана "союзна держава";
- компанія "Білоруськалій".
Диктатор заявив, що буцімто він домовився з Владіміром Путіним фінансувати викрадення неповнолітніх з коштів "союзної держави".
"Лукашенко сам публічно зізнався. Так само й Талай", – наголосив керівник Народного антикризового управління.
Росія викрадає українських дітей
- Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня видав ордери на арешт російського диктатора Владіміра Путіна і дитячої омбудсменки Росії Марії Львової-Бєлової.
- Львова-Бєлова цинічно заявила, що начебто займалась завжди "захистом дітей", а не їхньою насильницькою депортацією. Свою причетність до воєнних злочинів вона, звісно ж, не визнала.
- ОБСЄ також визнала, що примусове вивезення українських дітей з окупованих територій є воєнним злочином. Відтепер усі причетні до депортації можуть бути притягнені до трибуналу.