Крім того, з 2014 року, коли Росія анексувала Крим, росіяни сотнями тисяч переселяються на півострів. Усе це дуже сильно змінює етнічний склад окупованих територій.

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80 років тому схожу спробу "замінити" українців і представників інших народів на їхніх землях уже здійснив інший агресор. Це все було в плані "Ост", який розробили нацисти: із захоплених територій збиралися переселяти корінних жителів, а замість них мали приїжджати німці.

24 Канал разом з нашим білоруським партнером "Зеркало" розповідає, що відбувається зараз в Україні, що робили нацисти й чим тоді це закінчилося.

Наскільки скоротилася частка українців у населенні Криму

Варто почати з Криму. На початку 2021 року росіяни опублікували статистику, що з 2014 року на окупований півострів переїхали 205 559 росіян.

Неурядова Кримська правозахисна група вважає, що в цю оцінку не включили російський контингент у Криму і відряджених туди росіян. Тобто загальне число – значно більше. Водночас слідом за українськими військовими півострів залишили й десятки тисяч громадян України.

Як Путін втілює в Україні сценарій Гітлера: дивіться відео

Останній перепис населення в Криму до окупації проводився 2001 року. Там мешкали 2 мільйони 401 тисяча осіб, 60,4% з них вважали себе росіянами, 24% – українцями.

Наступні два переписи проводили в Криму вже росіяни. У 2014 році на півострові мешкали 2 мільйони 285 тисяч осіб, 68,3% росіян і 15,8% – українців.

Другий перепис під окупацією проводили у 2020 – 2021 роках, і за ним із 2 мільйонів 482 тисяч осіб росіянами назвалися 68,8%, а українцями – 6,9%. Аномально багато мешканців Криму – 257 тисяч осіб, 10,3 відсотка – не побажали вказувати національність.

Тобто частка українців у населенні Криму за двадцять років скоротилася в три з половиною рази – з 24% до 6,9%, а кількість росіян на окупованому півострові збільшилася з 60,4% до 68,8%.

Звісно, може бути так, що значна частина етнічних українців, які залишилися в Криму, 2021 року просто "сховалася" серед тих, хто не вказав своєї національності, або зарахувала себе до іншої заради безпеки.

Росіяни на Луганщині найактивніше намагаються змінити етнічний склад населення

Росія намагалася почати асиміляцію українців навіть, наприклад, у Херсоні, який займала лише кілька місяців. Там забороняли співати українських пісень, за розмови українською мовою могли заарештувати, а дітей змушували вчити російський гімн. Школи перевели на російські програми, учням розповідали, що вони – росіяни. Навіть учителів російських завозили.

Треба сказати, що в Криму росіяни були в більшості порівняно з українцями ще до окупації. З інших повністю або частково окупованих росіянами регіонів найбільша частка росіян, за переписом 2001 року, була в Луганській області – 39%. За нею йшли Донецька (38,2%), Запорізька (24,7%) і Херсонська (14,1%).

За день до того, як Путін підписав указ, який узаконив практику депортації українців з їхніх етнічних земель, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповідала, що якраз на Луганщині росіяни зараз найактивніше намагаються змінити етнічний склад населення.

Для цього Кремль переселив туди багато людей із віддалених регіонів Росії, переважно малозабезпечених. Там окупаційна влада дає їм житло і роботу. А місцевих, особливо тих, кого росіяни підозрюють у проукраїнській позиції, під різними приводами депортують углиб Росії.

Як Путін наслідує ідеї Гітлера

У діях, які вчиняє на окупованих територіях України Кремль, багато спільного з політикою інших загарбників недавнього минулого. Особливо тут виділяється нацистська Німеччина, яка зробила депортації корінного населення із завойованих земель своєю нормальною практикою.

Коли Росія почала війну, Путін заявив, що становище країни у світі стає дедалі гіршим, противники Росії займаються "військовим освоєнням" прилеглих до її кордонів територій.

І якщо Росія дозволить це зробити, то НАТО залишиться там назавжди, створюючи "постійно наростаючу, абсолютно неприйнятну загрозу". А раз так, то у Путіна нібито не залишилося іншого вибору – і у відповідь на наближення НАТО до російських кордонів він вирішив відповісти рухом у бік Альянсу. Тим більше, що необхідні для цього території Путін вважає "історично російськими".

Ще до приходу до влади схожі на риторику Путіна ідеї транслював Адольф Гітлер. У 1927 році він стверджував, що "німецький народ, за всіма ознаками, повністю втратить своє становище в недалекому майбутньому".

Щоправда, йшлося не про військову загрозу, а про землю, якої німцям, на думку Гітлера, просто не вистачало для забезпечення своїх потреб.

Для вирішення цієї проблеми йому, як і Путіну, був необхідний контроль над чужими територіями: "єдине, що залишається зробити народу, – це спробувати врегулювати відносини між територією, на якій він живе, що є джерелом його існування, і її населенням, навіть якщо це доведеться зробити за допомогою війни".

Гітлеру також хотілося безпосередньо приєднати до Третього рейху значну частину східноєвропейських територій. У липні 1941 року серед окреслених цілей вторгнення в СРСР заявлялося таке: "Крим зі значною прилеглою територією має стати територією Рейху".

Криму у 1941 році не пощастило приблизно з тієї самої причини, що і в 2014-у. У сучасній Росії його називають "споконвічно російською землею", але складна історія півострова почалася задовго до того, як на карті світу з'явилася сама Росія, і тим паче до захоплення Кримського ханства російською імператрицею Катериною II наприкінці 18 століття.

Ще в 3 столітті нашої ери на півострові влаштувалася частина німецького племені готів, які потім жили там понад тисячу років – до 1786 року тут навіть існувала Готська єпархія Константинопольського патріархату. Цього було достатньо, щоб нацисти вважали Крим "споконвічно німецькою землею", захотіли депортувати місцевих і замінити їх німцями.

Вони були тоді впевнені у своїй перемозі у Другій світовій війні, і керівник СС Генріх Гіммлер у 1942-му заявив, що її не було сенсу починати, якщо впродовж наступних 20 років Чехія, Польща, Остланд (так називали країни Балтії та Білорусь), Крим та Інгерманландія (це регіон біля нинішнього Санкт-Петербурга) не будуть повністю заселені німцями.

Скільки людей депортували гітлерівці

До 1942 року всі ці плани оформили в Генеральний план "Ост", тобто "Схід". Програма була розрахована на 20 років, за які нові території Німеччини мали перетворитися на ідилічні землі, "вільні" від іноземців.

У цікавих нацистам регіонах мешкало тоді близько 45 мільйонів людей. Гітлерівці розробили цілу систему, кого з корінних мешканців треба буде вбити, поневолити чи депортувати.

Приблизно 5 – 6 мільйонів євреїв і ромів планували знищити. Близько 31 мільйона "расово небажаних" мешканців (здебільшого слов'ян) – виселити в Західний Сибір та інші райони азійської частини Радянського Союзу.

Ті з решти 8 – 9 мільйонів, кому "пощастило" народитися з потрібними пропорціями черепа, кольором очей і волосся, могли германізуватися. Після цього сюди планували заселити 10 мільйонів німців і "фольксдойче" – етнічних груп німецького походження.

За час війни нацисти встигли знищити мільйони євреїв та інших жителів Східної Європи. Ще кілька мільйонів людей вивезли на примусові роботи до Німеччини. У польських батьків забрали й депортували до Німеччини понад 200 тисяч дітей.

З околиць польського міста Замосць німці виселили 110 тисяч поляків, на їхнє місце заселили близько 12 тисяч колоністів з-поміж фольксдойче. Багатьох із поляків, які не погодилися залишати свої будинки, просто розстріляли.

Але у 1943 році, після розгрому під Сталінградом, стало зрозуміло, що перемога Німеччини не така очевидна. І нацисти втратили інтерес до плану "Ост". Як думаєте, що буде таким переломним моментом у війні Росії проти України?