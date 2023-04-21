До того ж близько 20 тисяч цивільних українців зникли безвісти. Такі дані оприлюднив омбудсман Дмитро Лубінець під час засідання Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права.

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Масштаби російських злочинів вражають

Так, Офіс генпрокурора зареєстрував майже 76 тисяч злочинів агресії та воєнних злочинів.

Загинули 9 тисяч цивільних осіб, зокрема 465 дітей;

Близько 20 тисяч цивільних громадян зникли безвісти;

4,8 мільйона українців стали ВПО, 7,9 мільйона наших громадян знайшли прихисток за кордоном.

Окрім цього, Офіс генпрокурора зафіксував 171 факт сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом.

Ворог вбиває, калічить, катує, депортує і руйнує, наші захисники проганяють ворога з наших територій, а ми, в свою чергу, маємо згуртуватись і зробити все, щоб агресор відповів перед законом за скоєне,

– наголосив Лубінець.

Страшні злочини окупантів