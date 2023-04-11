Про це в ефірі 24 Каналу розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона пояснила яким чином Росія вивозить дітей з території України і хто вже готовий допомогти повернути неповнолітніх додому.

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Росія краде сиріт

За словами Ірини Верещук, росіяни вивозять дітей під виглядом оздоровлення чи якихось тренінгових програм. І тут найгірша ситуація з сиротами.

"Коли у дитини немає батьків, ніхто не може повідомити українську сторону щодо примусового переміщення. Дітей вивозять цілими дитячими будинками чи опікунськими сім’ями і усиновлюють, що є злочином", – наголосила міністерка.

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Створюється механізм повернення

За даними генпрокуратури вже зафіксовано біля 80 тисяч злочинів росіян – з них тисячі стосуються саме неповнолітніх, відзначила спікерка. Наразі немає єдиної процедури повернення дітей, на відміну від військовополонених.

"Сьогодні діє координаційна рада при Офісі Президента та у Кабміні. Я очолюю координаційний штаб, ми об’єднали зусилля і зараз шукаємо єдиний механізм із залученням іноземних лідерів, міжнародних організацій щодо повернення незаконно вивезених дітей", – повідомила Верещук.

Так, вже є міжнародні лідери, які погодилися допомогти Україні у вирішенні цього питання, наголосила міністерка. Мовиться про очільницю Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн та прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

"Інші готуються, щоб заявити про свою підтримку такій коаліції. За місяць відбудеться перша така координаційна платформа. Лідери, які будуть брати в ній участь, заявлять про свої кроки, які вони готові зробити щодо держави-агресора", – відзначила спікерка.

Важливе для батьків

На жаль, Росія краде не тільки дітей-сиріт. Тому Ірина Верещук закликала батьків не довіряти представникам країни-агресора і берегти своїх дітей.

Були випадки, коли батьки їхали і повертали дітей, яких вони раніше чомусь відпустили за власним бажанням. Звертаюся до батьків, які думають, якщо росіяни розмовляють зрозумілою мовою, виглядають наче люди, то їм можна віддати дітей – ні, це не так. У жодному разі не надавайте згоду,

– наголосила міністерка.

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