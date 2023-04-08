На ньому видно, що ледь ступивши на підконтрольну Україні територію, діти падають в обійми своїх рідних. А вони натомість не стримують сліз.

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Найскладніша рятувальна місія

У благодійній організації "Спасемо Україну" поділилися, що 8 квітня з російських лап вдалося вирвати 31 дитину. Однак зробити це було дуже непросто. Ба більше, як підкреслили в організації, це була найскладніша з усіх попередніх рятувальних місій.

Не бажаючи легко відпускати українських дітей, Росія намагалася чинити різні перепони. Зокрема, перед поверненням країна-окупантка змусила рідних неповнолітніх проходити 13-годинний допит в ФСБ.

Також у Росії з цього приводу розгорнули масштабну інформаційну кампанію. Так, міжнародна злочинниця та уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова, яка й сама "взяла під опіку" українських дітей, провела пресконференцію, під час якої намагалася нав'язати світу перекручену версію подій.

Але найбільший "сюрприз" чекав на батьків у таборі в Криму. Російська влада запросила журналістів телеканалу "Росія 1" для постановчого репортажу,

– поділилися в БО "Спасемо Україну".

Повернулося менше дітей, ніж планували

Також, на жаль, у цій групі в Україну не повернулися з Росії ще двоє дітлахів. Трапилося це, на жаль, тому, що від пережитого стресу померла їхня бабуся. У неї не витримало серце.

Як розповів виконавчий директор благодійної організації Микола Кулеба, ФСБ щоразу робить все довшими свої допити. Під час них рідним неповнолітніх доводиться годинами пояснювати, чому вони хочуть забрати свою дитину з російського полону. Тож не дивно, чому серце бабусі спинилося – це великий стрес для усіх рідних.

Шлях українських дітей з території рф завжди нелегкий. Будь-якої миті в дорозі можуть виникнути непередбачувані обставини, які ускладнюють порятунок. Але ми не здаємось на півдорозі, адже робимо це заради наших дітей,

– наголосили в благодійній організації.

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Команда подякувала усім, хто не стоїть осторонь

Команда "Спасемо Україну" подякувала всім, хто не стоїть осторонь та бере участь у поверненні дітей додому з країни-окупантки. Адже у цій справі "важлива будь-яка допомога: від інформаційної до фінансової підтримки".

Саме завдяки спільній та злагодженій праці ми вкотре переживаємо ці неймовірні емоції, коли після тривалої розлуки діти біжать по рідній землі в обійми рідних. Коли бачиш на обличчях юних українців сльози радості й розумієш, що це все не дарма,

– поділилися в організації.

Однак дітей, яких незаконно вивезли до Росії, все ще багато. Так, після 2014 року у Росії та на тимчасово окупованих нею територіях все ще перебувають близько 1,5 мільйона осіб. За словами виконавчого директора "Спасемо Україну", ця кількість сягає майже 20% дитячого населення України. Тому благодійна організація не планує зупинятися та працює далі, щоб повернути їх всіх додому, до їх рідних.